La inflamación testicular, posible síntoma de Covid-19 que podría impactar en la fertilidad masculina

Los primeros casos se han dado en pacientes jóvenes, hombres que no llegan a los 40 años, y que acuden a urgencias con fuerte dolor en la zona genital

Sinembargo.MX

02/09/2020 | 10:12 AM

Ciudad de México.- A los síntomas conocidos de coronavirus de tos seca, fiebres, malestar general, pérdida del olfato o del gusto, en Estados Unidos están avisando de un problema más que afecta a hombres jóvenes, y es la inflamación testicular y dolor en el escroto. Algo que podría tener consecuencias en la fertilidad futura, de acuerdo con AS México.

Los primeros casos se han dado en pacientes jóvenes, hombres que no llegan a los 40 años, y que acuden a urgencias con fuerte dolor en la zona genital, y que deriva en hinchazón del escroto. Así, según publica The American Journal of Emergency Medicine, se ha dado un nuevo caso de orquitis bilateral SARS-CoV-2 en un hombre de 37 años previamente sano que se presentó por dolor testicular con síntomas constitucionales.

ALERTA A LOS HOMBRES JÓVENES

Ante los casos, que a medida que pasa la pandemia se van especificando diferentes problemas derivados, las autoridades han lanzado una advertencia para que los hombres se vigilen esa zona, y ante posibles síntomas similares, acuden al médico.

El estudio de este caso que se ha dado en Florida, afirma que no hubo epididimitis asociada con la orquitis bilateral. Con base tanto en los datos de hombres infectados con SARS-CoV2 como en los datos previos de infecciones anteriores por SARS, la función de los espermatocitos puede verse comprometida como consecuencia de esta infección.

Muchos virus pueden explicar la orquitis tanto en el estado inmunocompetente como en el inmunodeprimido, pero ahora se suma una nueva causa de la orquitis por Covid-19.

Si bien el SARS-CoV2 no se ha cultivado en muestras de orina, el semen de los hombres infectados con el SARS-CoV2 demuestra una calidad deficiente de los espermatocitos, lo que podría tener un impacto futuro en la fertilidad masculina.