La inmensa mayoría que gobierna en administración de Estrada viene del PRI: Regidor de Morena

Luego de que el Alcalde llamó traidores a regidores de Morena y a la Síndica Procuradora tras votar en contra de interponer la controversia constitucional por el impuesto predial ante la SCJN, Jesús Santiago Vidrio Jiménez cuestionó las designaciones del Alcalde en su administración

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La inmensa mayoría de los funcionarios públicos designados por Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, vienen del Partido Revolucionario Institucional, afirmó Jesús Santiago Vidrio Jiménez.

El regidor de Morena señaló esto luego de que el Alcalde de Culiacán calificara de traidores a dos de los integrantes de su bancada y a la Síndica Procuradora por no haber votado a favor en la discusión de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el aumento del impuesto predial de acuerdo a la inflación.

Vidrio Jiménez sostuvo que él no entrará en dimes y diretes con el Alcalde sobre ese tema, sin embargo lanzó una pregunta a la ciudadanía cuestionando las designaciones de Estrada Ferreiro en el Ayuntamiento.

“Sobre el asunto de traidores, mira, yo no quiero entrar en esa dinámica de dimes y diretes porque quiero ser respetuoso, nada más mandarle una señal a la sociedad y preguntarle ¿Quién ganó la Presidencia Municipal? Morena en coalición con otros partidos. ¿Quiénes están en los principales puestos de dirección de la estructura de gobierno en el Ayuntamiento? ¿Morena? Entonces, ¿Quién traicionó a quién?”.

“Es un dato para la reflexión, no quiero meter ruido, que la ciudadanía pregunte ¿Quiénes están gobernando? ¿ Morena? Hay dos o tres miembros de Morena que son de reciente ingreso a Morena y están en posiciones y la inmensa mayoría son personas que vienen del PRI”, sentenció.

Vidrio Jiménez sostuvo que él como regidor siempre irá por la línea de la congruencia y de acuerdo a los adeptos de Morena, además explicó el porqué su voto en contra de la controversia constitucional.

“Yo no me siento aludido por haberme dicho traidor, estoy consciente de mis actos, actúo por conciencia, mi voto no es por consigna, sino por reflexión, así lo haré todo el tiempo, en la mayor parte de los casos hemos trabajado en la misma línea del Presidente, hemos acompañado en sus propuestas que hemos considerado viables y prudentes”, mencionó.

“Yo comparto plenamente esa idea porque creo que sí hay una buena recaudación, de tal manera que todo mundo pague, con los recursos que se obtienen, me parece que alcanzan si se administran con prioridad, eso lo manifesté claramente, con transparencia y con la política de Andrés Manuel, que está planteando que las cosas se hagan sin corrupción”, agregó.