La inseguridad apaga el Grito de Independencia en 11 municipios esparcidos por todo el país

Este 15 y 16 de septiembre, 11 municipios y tres localidades no festejarán el Grito de Independencia por cuestiones de seguridad pública, en los estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Sinembargo.MX

Asimismo, existe la posibilidad de que otros ocho municipios de Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí vean comprometidas sus fiestas patrias por conflictos sociales, daños relacionados con los sismos de 2017 y/o riesgos en materia de seguridad ciudadana.

Ciudad de México, septiembre (SinEmbargo).- La capital del país se prepara para el Grito de Independencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el tradicional desfile militar del 16 de septiembre. Mientras al balcón principal de Palacio Nacional “le están dando una chuleada” para los festejos, tal y como dijo AMLO, en algunos municipios y localidades fueron suspendidas las celebraciones por la falta de condiciones de seguridad pública para realizarlas, de acuerdo con información de distintas autoridades locales.

“Voy a dar el Grito para conmemorar un aniversario más de nuestra Independencia y recordar con cariño a las madres y padres de la patria. Les invito a esta fiesta; vengan con toda su familia celebrando aquí en el Zócalo con aguas frescas de horchata, jamaica, limonada, elotes, tamales… Todo eso va a haber en el Zócalo”, dijo el Presidente en un video publicado el 12 de septiembre en sus redes sociales.

Para evitar altercados y garantizar la seguridad de los capitalinos, el Primer Mandatario pidió a la población no asistir con armas, drogas y/o alcohol porque “eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos”, ya que México vive una “época de la no violencia” en el marco de la “fiesta del pueblo”. Por ello, destacó que “la cuarta transformación significa alegría”.

Sin embargo, la fiesta y el contento palidecerán este fin de semana en algunas regiones del país. Al menos 11 municipios y tres localidades no festejarán el Grito de Independencia este domingo, por cuestiones de seguridad pública y conflictos sociales.

En los municipios michoacanos de Buenavista y Tepalcatepec fueron canceladas las celebraciones por una balacera que ocurrió el 8 de septiembre y por temor a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) agreda a la ciudadanía.

El miedo que se esparce en algunas localidades de Michoacán no es infundado. Hace 11 años, el 15 de septiembre de 2008, la Plaza de Melchor Ocampo (Morelia) fue el escenario de un ataque del cártel de La Familia Michoacana, en que fueron detonadas cinco granadas que dieron muerte a ocho personas, además de dejar un saldo de más de 100 heridos.

“Hace 10 años un cobarde ataque cambió la historia de Michoacán. Para quienes amamos esta tierra ningún acto cambiará el anhelo de alcanzar la paz y la armonía en todas y en cada una de nuestras comunidades”, expresó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, durante una ceremonia en 2018.

En Morelos también habrán suspensiones. El municipio de Jiutepec celebrará la Independencia; sin embargo, dos de sus colonias, Atlacomulco y Otilio Montaño no disfrutarán de fuegos artificiales o de aguas de sabores. Allí, las autoridades determinaron suspender actividades por riesgos de seguridad ciudadana, en una entidad federativa que padece la violencia del crimen organizado.

De acuerdo con el Almirante José Antonio Ortíz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el repunte de homicidios dolosos en Morelos se debe a la disputa entre grupos criminales. En agosto, Ortíz reconoció que “la mayoría” de los homicidios registrados en el estado estaba relacionada con el cártel de Los Rojos, que busca “exterminar [a] uno de los grupos antagónicos que está operando en Morelos”.

OTROS CASOS

El Grito de Independencia fue celebrado por prístina ocasión el día 16 de septiembre de 1812; es decir, dos años después del llamado de Miguel Hidalgo y Costilla para que el pueblo mexicano se independizara de los españoles. Sin embargo, algunas localidades se han visto obligadas a romper con más de 200 años de tradición debido a las condiciones de violencia por las que atraviesa el país.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, en el último año, los delitos del fuero común aumentaron en 5.4 por ciento. Sólo en los primeros siete meses de 2019 fueron cometidos 234 ilícitos por hora (12 delitos más por hora que en 2018). Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Zacatecas y Sonora tuvieron las 10 tasas de homicidio doloso más elevadas durante los primeros siete meses de este año.

Pese a la crisis de violencia, el próximo año el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) –que sirve para profesionalizar y equipar a las policías municipales– tendrá un recorte de 25.2 por ciento en comparación con el presupuesto de este año (pasó de cuatro a tres mil millones de pesos)

Parte de este dinero (100 mdp) fue destinado a seis municipios de Oaxaca en que hay un alto grado de violencia e inseguridad (Juchitán, Oaxaca, Salina Cruz, San Juan Bautista, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino). Sin embargo, existen localidades como Santiago Huajolotitlán y Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna en que las autoridades cancelaron los festejos de este fin de semana, por una serie de conflictos sociales que sobrepasan la capacidad de los cuerpos de seguridad y que ponen en riesgo a la ciudadanía.

Entre los municipios en que no hay condiciones de seguridad suficientes para celebrar el Grito de Independencia están, además, los municipios poblanos de Acatlán, Ahuazontepec, Guadalupe Santa Ana y San Martín Texmelucan, donde las autoridades locales y el Gobernador Miguel Barbosa Huerta han confirmado que no habrá festejos. También están los municipios de Empalme (Sonora), Hueyotlipan (Tlaxcala), Oxkutzcab (Yucatán) y la localidad San Marcos de León en el municipio veracruzano de Xico.

Además de los 11 municipios y tres localidades que no festejarán la Independencia este domingo, existe la posibilidad de que un municipio de San Luis Potosí (Tanquián de Escobedo), uno de Hidalgo (Ixmiquilpan) y seis más de Puebla (Amozoc, Cohechan, Cuyoaco, Tehuitzingo, Tepeaca y Tepexco) no puedan celebrar debidamente por conflictos sociales, daños relacionados con los sismos de 2017 y/o riesgos en materia de seguridad ciudadana.

EL REFUERZO EN SEGURIDAD

En las 32 entidades federativas se espera que haya despliegues de operativos de seguridad pública. No obstante, las autoridades de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Zacatecas ya confirmaron medidas de seguridad adicionales para preservar el orden público.

Un caso icónico es el de Guerrero. En esta entidad federativa en que hay 350 grupos del crimen organizado –según el escritor y periodista Ricardo Ravelo Galó– habrá un despliegue de 2 mil efectivos en siete regiones estratégicas, con un “blindaje especial” por parte de militares, marinos, Guardia Nacional, policías municipales y estatales durante la noche del Grito, de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública estatal David Portillo Machaca, y el vocero de la mesa de coordinación por la pacificación de Acapulco, Ernesto Manzano Rodríguez.

En Villahermosa, Tabasco, habrá un blindaje similar con 690 policías preventivos que serán apoyados por castrenses y policías estatales. Asimismo, en Veracruz serán desplegados 13 mil elementos estatales y federales para “cuidar” las ceremonias de Independencia. Y el municipio de Armería, en Colima, será resguardado por la Marina, en coordinación con las policías estatal y federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil y la Cruz Roja.

Entre los casos destacados también está el de Guanajuato. En esta entidad federativa ocurrieron tres masacres en Valle de Santiago y Salamanca durante los primeros cuatro meses de gobierno de AMLO, que dejaron un saldo de 20 asesinatos por presuntos ajustes de cuentas entre células del crimen organizado.

Ahí, municipios como el de Apaseo El Grande podrían verse obligados a modificar el horario de festejo para evitar exabruptos. Apenas el día 12 de septiembre, tres personas fueron ejecutadas en la zona sur de Guanajuato; y sólo en lo que va de este mes, hubo al menos 40 homicidios dolosos.

En Morelos también hubo una matanza hace 10 días. Una balacera en la Central de Autobuses de Cuernavaca cobró cinco vidas y puso, tentativamente en riesgo, los festejos en la ciudad. Sin embargo, las autoridades estatales informaron que no serían suspendidos los eventos de los días 15 y 16 de septiembre. Lo mismo habría de aplicar para los municipios de Coatlán del Río, Mazatepec, Miacatlán y Tetecala, donde la violencia de las últimas semanas puso en entredicho la época de festejos.

Hasta el momento ha sido confirmado por las autoridades locales que los municipios de Mexicali (Baja California), Tulum (Quintana Roo), además de la Delegación capitalina de Tláhuac y cinco municipios de Nuevo León (Monterrey, Nuevo León, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina) suspenderán el uso de fuegos artificiales para garantizar la seguridad pública. Y en el caso de la Delegación capitalina de Álvaro Obregón, la delegada Layda Sansores San Román anunció el despliegue de 440 policías.