La Jauría, la mexicana El Candidato, The X Files... más series y cintas en los estrenos de julio de Amazon

Series que han sido reconocidas por la crítica, así como dos nuevas producciones latinoamericanas arriban al catálogo de Amazon Prime Video con la promesa de que vas a pasar horas frente a tu pantalla

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Los estrenos del mes de julio que los suscritores de Amazon Prime Video ya esperaban han llegado con una sobredosis que viene en combos de temporadas de series que han estado en el gusto del público por años.

Sin embargo, no son sólo pasadas temporadas las que arriban a la plataforma, también llegan este mes al catálogo dos producciones latinoamericanas: La Jauría desde Chile y la mexicana llamada El Candidato protagonizada por José María de Tavira.

Amazon Prime Video trae películas que fueron reconocidas en entregas de premios como Bombshell y otros títulos disponibles para toda la familia como Hotel Transylvania 3 y Ralph El Demoledor.

SERIES:

· La Jauría (10 de julio)

La serie original de plataforma cuenta la historia de la desaparición de una joven en una escuela católica. La investigación del caso expone un mortal juego en línea que recluta a hombres para cometer actos de violencia en contra de mujeres.

La serie de ocho episodios cuenta con gran reparto protagonizado por Daniela Vega, Mariana Di Girolamo, Alberto Guerra, entre otros.

· El Candidato (17 de julio)

La serie es un drama de dos civilizaciones colapsando. Sobre cómo la gente puede llegar muy lejos en busca de dinero o por odio y poder.

La producción mexicana es protagonizada por José María de Tavira, Joaquín Cosío, Eréndira Ibarra, entre otros.

· Modern Family: Primeras nueve temporadas (1 de julio)

· Homeland: Siete temporadas (1 de julio)

· Glee: Seis temporadas (1 de julio)

· Prison Break: Cinco temporadas (1 de julio)

· HANNA: Segunda temporada (3 de julio)

· Mad Men (3 de julio)

· The X Files: Once temporadas (7 de julio)

· Sons Of Anarchy: Siete temporadas (15 de julio)

PELÍCULAS

· Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales (1 de julio)

· Ralph El Demoledor (1 de julio)

· Bombshell (23 de julio)

· Family Guy (24 de julio)

· The Hunger Games: Catching Fire (26 de julio)

· Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (30 de julio)

· The Equalizer 2 (30 de julio)