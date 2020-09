La Jornada: Carlos Loret ya fue citado a declarar por montaje de García Luna en el caso Cassez

Sayavedra Juárez dijo al diario que Loret de Mola tuvo que presentarse a comparecer el 18 de marzo, pero la fecha coincidió con el inicio del confinamiento de integrantes del Poder Judicial de la Federación

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Carlos Loret de Mola tendrá que declarar ante un juzgado federal por el operativo montado en el que se fingió la detención de Israel Vallarta Cisneros y Florance Cassez en 2005, de acuerdo con lo dicho por Ricardo Sayavedra Juárez, abogado de Vallarta, durante una entrevista con La Jornada.

Sayavedra Juárez dijo al diario que Loret de Mola tuvo que presentarse a comparecer el 18 de marzo, pero la fecha coincidió con el inicio del confinamiento de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

“La voluntad de Israel es que se presente Carlos Loret, sabemos que no hay mucha necesidad de saber que fue un montaje y la presión mediática, y sobre todo el programa que tenía Loret, avaló y dio por hecho de que todo era en vivo y que todo era cierto, sabemos que posteriormente se retractó, sin embargo creemos que es pertinente e idóneo que se presente para darle más fortaleza a la defensa de Israel”, dijo el abogado a La Jornada.

El 9 de diciembre de 2005, en medio de un gran despliegue mediático de Televisa, miles de televidentes fueron testigos de la captura “en vivo” de la francesa Florence Cassez y su pareja sentimental Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Meses después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta AFI, a cargo de Genaro García Luna, con la participación de la televisora.

En 2013, Carlos Loret de Mola, entonces conductor de “Primero Noticias”, noticiero donde se transmitió la captura, reconoció el montaje, pero se justificó diciendo que no se dio cuenta del engaño, declaración que desmintió la periodista Laura Barranco, quien colaboraba en el programa.

“En trece ocasiones le dije a Loret: ‘¡Para, ya!’ Y la respuesta que yo recibí fue, ‘no te calientes cautín’ y ‘¿no te ha quedado claro que no te pienso hacer caso? Es nota, fin de la historia’”, recordó en entrevista con SinEmbargo.

El caso terminó desencadenando un conflicto diplomático entre Francia y México, y aunque la joven francesa fue liberada y absuelta por los vicios en el proceso en 2013, Vallarta sigue detenido y a la espera de sentencia.

El que fuera director de la Agencia Federal de Investigación durante la captura de Vallarta y Cassez, Genaro García Luna, fue arrestado el pasado 10 de diciembre en Estados Unidos acusado de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa cuando desempeñaba cargos de seguridad pública en México.

En enero de 2020, Florence Cassez dijo que estaba analizando regresar a México para pedir cuentas a los que la señalaron, enjuiciaron y condenaron por supuesto secuestro.

“Saber que era inocente fue suficiente para mí. No me importaba lo que algunas personas todavía pensaran. Tengo mi conciencia conmigo. Pero, inesperadamente, surgió una cierta ira, junto con una rabia que me golpeó. Ahora, quiero ir más allá, establecer la verdad completa, pedir cuentas a los que me hicieron daño. Quiero volver a abrir mi caso, solicitar reparación en México”, dijo Florence Cassez a L’Express.

“Para empezar, está el Presidente Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Incluso antes de mi juicio, o más bien: juicio falso, el Jefe de Estado permitió arrestarme en vivo por televisión, llamándome ‘secuestradora’. Quiero pedirle oficialmente una reparación. Luego está Carlos Loret de Mola, el reportero estrella de Televisa”, agregó.

– Con información de EFE