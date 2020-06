La JuÃ¡rez, este domingo, otra vez, se llena de gente

La Juárez, este domingo, otra vez, se llena de gente

Belizario Reyes

La zona comercial de la Colonia Benito Juárez presenta este domingo mucha afluencia de personas, lo que también genera congestionamiento vehicular en un tramo de la Avenida de las Américas.

Personal de Oficialía Mayor del Ayuntamiento mantiene un operativo para garantizar la seguridad sanitaria de las personas que entran al mercado "Miguel Hidalgo" y retiran a otros puntos a comerciantes que se instalan sobre la avenida en mención para que lo obstruyan el tránsito vehicular.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal de Oficialía Mayor desplegados en el área dieron a conocer que durante las primeras horas de la mañana la afluencia de clientes a esa zona comercial fue baja, pero se fue incrementando cerca de las 11:00 horas, aunque todo transcurre de manera tranquila.

Como desde el inicio de la pandemia, inspectores de Oficialía Mayor del Ayuntamiento mantienen un operativo para regular la entrada de compradores al mercado en mención, haciendo que se respeten las disposiciones sanitarias en la fila que se hace para el acceso.

"Está tranquilo, este día disminuyó (hasta cerca de las 11:00 horas con relación a otros domingos), en la mañana estuvo muy solo, hasta ahorita está repuntando pero estuvo muy solo", dijo personal consultado.

Recalcó que de manera permanente cuidan que en ese lugar se cumplan con las disposiciones sanitarias, como el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar al mercado y la persona que no lo traiga se le da uno, incluso, se les ayuda a ponérselo si alguien no sabe cómo hacerlo, como ayer se observó en un caso.

"Se cuida que se cumplan los controles de seguridad sanitarios, el uso de cubrebocas, que se apliquen gen antibacterial, que no pasen menores de 13 años, mujeres embarazadas; personas de 60 años, darle la indicación que pasen por otra línea de acceso para que no hagan cola y la sana distancia ante todo", subrayó un trabajador de Oficialía Mayor que pidió no hacer público su nombre.

También dijo que algunas personas se molestan cuando les piden que acaten las disposiciones sanitarias.

"En algunos momentos hay gente que se molesta como todo, hay gente que no quiere seguir los protocolos de seguridad pero hacemos nuestro trabajo de hacerlos entender, y si no lo retiramos de la línea porque tenemos un mandato que es conducirnos por la línea de lo que es la sana distancia y los servicios sanitarios, más que nada".

Como cada domingo también se cerró a la circulación vehicular un tramo de la Calle 13 de Abril, de la Calle Enrique Pérez Arce a la Avenida Internacional, para prevenir accidentes ante el incremento de personas realizando compras en la zona.

También se cerró a la circulación un tramo de la Calle General Rafael Buelna, entre Calle 13 de Abril y la Avenida de las Américas, donde personal y propietarios de locales comerciales que dan a esa vialidad, colocan sillas y carpas para que las personas esperen a que salgan quienes llegaron primero, para así poder ingresar a hacer sus compran y se eviten aglomeraciones de personas.

Aunque con temperaturas cercanas a los 30 grados, centenares de personas acuden a dicha área comercial de la ciudad, varias de ellas, incluyendo niños, sin portar el cubrebocas para prevenir el contagio del coronavirus que actualmente mantiene a Sinaloa en el semáforo el rojo.

La Policía de Tránsito Municipal desplegó también personal en el área comercial de la Colonia Benito Juárez para garantizar que se respeten los cierres de vialidades y en busca de agilizar la circulación tanto de camiones urbanos como de vehículos particulares que se congestionan principalmente en Avenida de las Américas, entre Calle Enrique Pérez Arce y Avenida Internacional, principalmente.

Las calles que hasta los primeros días de la pandemia por el Covid-19 eran utilizadas para la instalación de puestos en el tianguis dominical, ahora están cerradas a la circulación vehicular.