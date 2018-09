La Jumapam ha llegado a unos niveles de corrupciÃ³n que dan terror: Alcalde electo

La Jumapam ha llegado a unos niveles de corrupción que dan terror: Alcalde electo

Adalberto Becerra RuIz, Gerente de la Junta, manifestó que estas opiniones se han tenido desde hace tiempo

Fernanda González

Sobre lo dicho por el Alcalde electo, Luis Guillermo Benítez Torres, acerca de que la Jumapam está plagada por la mafia de corrupción, Adalberto Becerra Ruiz, Gerente de esta Paramunicipal, aseguró que ese calificativo se ha usado desde que vive en Mazatlán.

Esto lo dijo en entrevista para los medios, después de haber protagonizado una conferencia durante un evento de la Coparmex.

"Es respetable su opinión, es normal eso, eso se ha manejado desde que vivo en Mazatlán", dijo.

Benítez Torres aseguró que la Jumapam ha llegado a unos niveles de corrupción que dan terror, en el sentido del destino que se le da al agua en Mazatlán.

“Tienen el poder de mover las llaves que sólo ellos saben para desviar, para cortar, para quitar agua, se dedican a cobrar a algunos empresarios, a muchos ciudadanos, son denuncias de ellos mismos, aquí está Javier Alarcón que nos va a ayudar ahí, aquí está en el desayuno, él sabe muy bien de todos estos temas porque él es el que está viendo cómo vamos a resolver ese asunto, la verdad es que va a costar resolverlo, pero estamos decididos a hacerlo”, dijo el pasado martes.

En ese sentido, Becerra Ruiz dijo que actualmente se están implementando acciones contra las fugas y tomas clandestinas de agua.

"Probablemente es de las acciones que estamos ahorita implementando, estamos buscando en dónde está el agua que no contabilizamos. Son de las acciones que estamos operando", dijo.

Aseguró que el 40 por ciento del agua no está contabilizada en el puerto y justificó que todas las Junta de Alcantarillado y Agua Potable pasan por lo mismo.

"Es tipico de todas las juntas... hay varios puntos donde se puede estar quedando, en las fugas, lo clandestino", dijo.

Comentó que se han detectado 50 tomas clandestinas de agua, de las cuales 40 ya están reguladas y el resto está en proceso.

Por su parte, el Alcalde Joel Bouciéguez Lizárraga se abstuvo de emitir una opinión, pero aseguró que él no ha recibido denuncias de corrupción en la Jumapam.

"Bueno, yo no quisiera meterme en esos asuntos, son apreciaciones que él tiene y en su momento actuará cuando él esté en funciones", consideró.

"Hay un consejo que maneja la Junta, creo que son temas que en su momento llegarán. No me meto yo en esos temas...Yo hasta ahorita no tengo una denuncia y si me la presentan, actuaré en consecuencia", añadió.