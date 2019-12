La lectura, una herramienta para que se autodefiendan los niÃ±os: Rita Stenner

La lectura, una herramienta para que se autodefiendan los niños: Rita Stenner

La autora presenta su libro Inés, la pequeña que venció a una bruja, en la FIL Guadalajara

Héctor Guardado

GUADALAJRA._ El principal objetivo de la autora de Inés la pequeña que venció a una bruja, Rita Stenner, ganadora del Premio Valladolid a las Letras en la categoría de cuento infantil, es que los niños comprendan que la lectura, las historias escritas son una herramienta que les va ayudar a lidiar con su vida diaria y encontrar respuestas.

“La lectura les puede servir mucho a los niños para resolver sus dudas, entender y explicarse sus emociones, defender sus derechos frente a otros niños o adultos que quieren abusar o cometer una injusticia. Los libros son herramientas, ahí los niños pueden encontrar respuestas a sus dudas lidiar con su vida diaria", expresó la autora.

"Este libro especialmente está enfocado a que los niños se acerquen a la lectura y que sepan que ahí van a encontrar respuestas que los pueden ayudar a lidiar con su vida diaria y encontrar soluciones a muchas cosas”.

La escritora, que presentó su obra en la FIL Guadalajara, consideró indispensable que los niños lean porque ahí es donde van adquirir capacidad de reflexionar, discernir, debatir, de entablar diálogos internos.

"Todo esto apoya para que el niño aprenda a resolver su vida cotidiana, y es la lectura la que les puede dar todas estas herramientas”.

Rita Stener aceptó que utilizó el tema del abuso, a través de lo que les sucede a los personajes de cuentos clásicos, no para crear conciencia de esa realidad sino para que los niños aprendan que en los libros se pueden encontrar respuestas y formas de cómo defenderse de esos abusos.

“El jurado se fijó que hablo del abuso de una manera sutil y no me enfoco en lo sexual. Yo quise hablar del abuso a los niños en general, los niños merecen que sean respetados, son personas que la mayoría de las veces no son tomadas en cuenta, di clases de artes en secundaria y escuchaba cómo los alumnos cuando platicaban sentían que les faltaban al respeto, el escuchar durante tanto tiempo a los jóvenes me puso en alerta para fijarme cómo los adultos trataban a los niños”, mencionó.

“Los niños se sienten muy indefensos ante las agresiones de un adulto, sobre todo si son sutiles o van disfrazadas de humor, no las entienden, en el libro se habla del abuso de autoridad y del abuso psicológico, los niños no lo pueden afrontar ni resolver en su cabeza”.

Rita Stenner ha leído desde niña, por eso sabe que la literatura abre puertas.

En Inés, la pequeña que venció a una bruja utiliza cuatro cuentos clásicos: Cenicienta, La niña de los cerillos, Aladino y La hilandera, para evidenciar cómo la protagonista utiliza lo que le pasa a lo personajes de esos cuentos para resolver situaciones de su propia vida.

“La literatura te abre puertas, por eso es que vi en otras narraciones la posibilidad de contar esta historia de una niña que, a través de los cuentos tradicionales, resuelve una problemática, en primer lugar mi intención es motivar a los niños a la lectura porque esta niña convive en su imaginación con los personajes de esas historias”, dijo.

“En los cuentos lo negativo esta nombrado como la madrastra o la bruja, etcétera, pero en la vida real esas figuras pueden ser la niña que te hace bullyng , o la tía que te amenaza con que el muerto te va a jalar los pies si te portas mal o el coco”.