La legislatura sinaloense que se va es histÃ³rica: reelecciÃ³n, dos aÃ±os y 71 diputados

En mayo de 2015, el Congreso aprobó reformas constitucionales para lograr en Sinaloa la homologación total de los comicios locales con los federales.

CULIACÁN.- La Legislatura número 62 que concluye funciones hoy domingo fue histórica por tres motivos: se permitió la reelección, el ejercicio fue de dos años y por haber tenido 71 diputados.

Para lograr esta homologación plena, que sucederá en los comicios de 2021, se redujeron los periodos de gobierno, tanto del Gobernador y Alcaldes, así como del Congreso.

Por esta ocasión, con Quirino Ordaz Coppel, Sinaloa tendrá un Gobernador por 4 años 10 meses y no un sexenio, y el gobierno de Alcaldes será de un año nueve meses, y no un trienio. El de diputados quedó en dos años y no en tres, como fue actualmente.

El 'chapulineo' no fue la excepción en esta legislatura, sino hasta más fuerte, porque de los 40 diputados que integran el Congreso, 31 solicitaron licencias para separarse del cargo y buscar la reelección, quedando nueve en sus curules.

En marzo pasado tan solo en un día, hubo 26 peticiones de licencia de 'golpe', al final, entre los legisladores que se quedaron, los que se fueron y los suplentes que entraron y rindieron protesta, por el Poder Legislativo pasaron 71 diputados.

Paola Iveth Gárate Valenzuela, fue la primera diputada que solicitó licencia para irse al Congreso federal y sustituir en el cargo a la legisladora Rosa Elena Millán Bueno y su Curul en Sinaloa fue ocupada por Emma Karina Millán Bueno.

Octaviano Moya Delgado, presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa expuso que ante tanta solicitud de licencia el Congreso quedó casi abandonado.

"Si bien es cierto, dicho cargo lo asumen los suplentes, es evidente el trabajo legislativo se suspende, ello en virtud de que el interés de cada uno de ello choca y no en pocas ocasiones se rompen los acuerdos construidos".

Incluso, prosiguió, después de pasada la elección, el resultado impacta en el comportamiento que adoptan.

El especialista Jacinto Pérez Gerardo consideró que cuando un legislador entra y luego se va, cediendo el cargo a su suplente, lo que pasa es que la curva de aprendizaje se alarga.

"Se alarga, se repite la curva de aprendizaje de los diputados, obviamente les afecta de alguna manera", consideró.

Sin embargo, un sector profesional dentro del Congreso, son quien produce los dictámenes, por ello, la afectación es marginal.

Frente a esto, no se le puede negar a los diputados soliciten licencia porque es un derecho que tienen, señaló.

"Estarías afectando su derecho ciudadano a ser postulado como candidato a ser votado", explicó Pérez Gerardo.

Estos son los 71 diputados que pasaron por el Congreso

Los que pidieron licencia...

PRI

Propietaria: Paola Iveth Gárate Valenzuela

Suplente: Emma Karina Millán Bueno

Propietaria: Irma Leticia Tirado Sandoval

Suplente: Gregoria Guadalupe Delgadillo Ramos

Propietario: Marco Antonio Osuna Moreno

Suplente: José Ramón Balderrama Palafox

Propietario: Moisés Aarón Rivas Loaiza

Suplente: Hécto David Alarid Rodríguez

Propietario: José Menchaca López

Suplente: Guillermo Barreda Gaxiola

Propietario: María Eugenia Medina Miyasaki

Suplente: Delia Imelda Valverde Islas

Propietario: María Fernanda Rivera Romo

Suplente: Maribel Sánchez Solís

Propietario: Jesús Antonio Marcial Liparoli

Suplente: Cecilio Gámez Portillo

Propietario: Ana Cecilia Moreno Romero

Suplente: Lorena Guadalupe Àlvarez Valdez

Propietario: Feliciando Valle Sandoval.

Suplente: José Antonio Gutiérrez Obeso

Propietario: Guadalupe Iribe Gascón

Suplente: María Elena Gómez Jiménez

Propietario: Andrés Amílcar Félix Zavala

Suplente: José Santos Aispuro Calderón

Propietario: Tomás Roberto Amador Carrasco

Suplente: Ernesto Verdugo Rivas

Propietario: Irma Guadalupe Moreno Ovalles

Suplente: María Guadalupe Montes Parra

Propietario: Carlos Francisco Montenegro Verdugo

Suplente: Juan Francisco Jiménez Gallegos

Propietario: Margarita Villaescusa Rojo

Suplente: Elizabeth Morales Ramos

Propietario: Elsy López Montoya

Suplente: Patricia Peraza García

Propietario: Maribel Chollet Morán

Suplente: Teresa Soto Bernal

Propietaria: Gloria González Burgoa

Suplente: Alma Concepción Flores Verduzco

PAN

Propietario: Juan Pablo Yamuni Robles

Suplente: Jesús Fausto López Manzanarez

Propietario: Francisa Henríquez Ayón

Suplente: Martha Minerva Miranda Bouttier

Propietaria: Sylvia Treviño Salinas

Suplente: Ana María Sánchez Zapata

Propietario: Zenén Aarón Xóchihua Enciso

Suplente: Emilio Almeida Urías

Propietario: Carlos Humberto Castaños Valenzuela

Suplente: Esteban Alejandro García Castro

PAS

Propietaria: Jesús Angélica Díaz Quiñónez

Suplente: Maricela Ramírez Àlvarez

Propietario: Rafael Mendoza Zatarain

Suplente: Gené René Bojórquez Ruiz

Propietaria: Alba Virgen Montes Àlvarez

Suplente: Amalia Georgina Flores Cázarez

Propietario: Gerardo Martín Valencia Guerrero

Suplente: José Rodolfo Lizárraga Russel

Propietario: Soila Maribel Gaxiola Camacho

Suplente: Felícitas Parra Elizalde

Nueva Alianza

Propietario: Jesús Alfonso Ibarra Ramos

Suplente: Ismael Arias López

Morena

Propietaria: Merary Villegas Sánchez

Suplente: Yomahara Valenzuela Aceves

Los que se quedaron:

PRI

Víctor Manuel Godoy Angulo

José Silvino Zavala Araujo

PAN

Roberto Ramsés Cruz Castro

Tania Margarita Morgan Navarrete

PAS

Víctor Antonio Corrales Burgueño

Nueva Alianza

Crecenciano Espericueta Rodríguez

Morena

Jesús Baltazar Rendón Sánchez

PRD

Efrén Lerma Herrera

PV

Misael Sánchez Sánchez

