La Ley no se consulta, se aplica: abogados

Miembros de colegios de abogados coincidieron al señalar que la Ley ya está emanada de un Congreso y aprobada, por lo que no se debe de consultar, en relación a la consulta para enjuiciar a cinco expresidentes

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La Ley no se consulta porque ya está emanada de un Congreso y aprobada, eso es lo que debe aplicarse, manifestaron dirigentes de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México y del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, en relación a la consulta para enjuiciar a cinco expresidentes.

“La ley no se consulta, la ley ya está emanada de Congreso y aprobada y eso es lo que debe aplicarse, es estricta, clara a la máxima, a la lógica y a los principios generales del Derecho para aplicar la ley”, dijo el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Concaam, José Antonio Serna Coronado.

“Aquí vimos una consulta del pueblo y el pueblo no está por encima de la ley, la ley está ahí y es concreta en qué casos se va aplicar y en qué casos no se va aplicar, cuando hay elementos tiene que aplicarse pero no puede la ley consultarse ante la sociedad y que sea la sociedad la que determine porque la ley ya está determinada, ya está emanada, ya está sancionada, entonces eso es lo que se tiene que hacer”.

El pasado jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por seis votos a favor y cinco en contra de sus ministros que es constitucional la consulta propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los cinco expresidentes del país, pero modificaron la pregunta planteada por el Jefe del Poder Ejecutivo federal.

Serna Coronado agregó en entrevista que cuando se vulnera el Estado del Derecho se pone en riesgo la credibilidad y la impartición de la justicia.

Por su parte el nuevo presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, José Miguel Rodríguez Menchaca, manifestó que la decisión al respecto de esta consulta de la SCJN fue muy polémica, muy dividida, solamente fue un voto más, 6 contra 5, lo que determinó que se declarara constitucional.

“En mi opinión (creo) que no recoge el verdadero sentido de la ley, retomo las palabras de un ministro, creo que fue (Javier) Laynez: ‘la justicia no se consulta, la justicia se aplica’, debo ser claro, en ningún momento se puede pensar que podemos solapar conductas antijurídicas de ex presidentes, pero bajo el principio de que la justicia no se consulta si cometieron un error, si cometieron un latrocinio, un robo, etcétera, un delito, pues que se les juzgue como debe ser y san se acabó”, reiteró Rodríguez Menchaca.

“No tienen por qué andar consultando si la ley se va aplicar o no porque eso atenta contra los principios del debido proceso, de la justicia pronta y expedita, pero una cosa muy importante, esa resolución es tan polémica que ni siquiera es vinculante para ninguna autoridad, al no ser vinculante para ninguna autoridad de nada va a servir el resultado de la consulta”.

Si no es vinculante el Ministerio Público o las autoridades jurisdiccionales van a decir está bien, ya se hizo la consulta, pero al no ser vinculante, es decir, como no tiene efectos jurídicos lo único que pareciera ser es una decisión de carácter eminentemente político tendiente a lo que solamente los políticos lo saben.

“Pero lo más grave de todo, según dicen, obviamente a mí no me consta, que va tener un costo esa consulta de 8 mil millones de pesos, 8 mil millones de pesos prácticamente tirados no sé para dónde, porque si no va a tener ningún efecto jurídico esa consulta qué objeto tiene gastar todo ese dinero en un país con millones de pobres”.