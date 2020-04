La Liga de Ascenso era un infierno: Guillermo CantÃº

La Liga de Ascenso era un infierno: Guillermo Cantú

El director deportivo de Bravos recordó su etapa como dueño del Necaxa

Noroeste / Redacción

Guillermo Cantú, director deportivo de Bravos de Ciudad Juárez, recordó su paso por el Ascenso MX, liga a la cual comparó con un “infierno”.

El directivo de Bravos de Ciudad Juárez fue dueño del Necaxa en el año 2014.

“Tuve la oportunidad de estar de propietario en el Ascenso MX con dos equipos, el último fue Necaxa, y junto con mi socio (Ernesto Tinajero) siempre teníamos la broma de que nos encontrábamos en el infierno y había que salir de allí", dijo en entrevista para la cadena ESPN.

Guillermo Cantú recalcó que el ascenso y descenso no se eliminaron, sólo se suspendieron, una medida que sólo el tiempo dirá si fue correcta.

"Yo no entendí que se acaba el ascenso y descenso, sino que se ha suspendido. Este tiempo puede ser razonable o no, pero será sólo por un tiempo. Estamos viviendo un reto importante y podemos convertirlo en una gran oportunidad para el desarrollo del futbol y de los futbolistas mexicanos, no únicamente de los extranjeros", dijo.

Guillermo Cantú trabaja para un equipo que está en la Liga MX sin méritos propios, ya que los fronterizos compraron su lugar en el máximo circuito el año pasado.

