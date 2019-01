La Liga de Futbol Siete Interperiodística rendirá reconocimiento múltiple

El próximo 4 de febrero será inaugurada la quinta edición del circuito

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Con homenaje a cuatro periodistas deportivos, el 4 de febrero se inaugurará la quinta edición de la Liga de Futbol Siete Interperiodística Municipal impulsada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal del Estado de Sinaloa (SESESP).

El circuito, organizado por los comunicadores Christian Bernal, José Camacho, Manuel Mancilla y Carlos Robles, decidió en esta quinta edición reconocer la trayectoria de los colegas José Roberto Riveros Santos, columnista reconocido y ex editor de Noroeste; Paulino Joya Antonio, ex titular de deportes en Canal 7 (ahora TVP); Adolfo Domínguez, ex reportero de varias empresas editorialistas, y Rafael Moreno, reportero de esta casa editorial.

Todos ellos fueron presentados en la reunión ante los medios de comunicación y dijeron sentirse agradecidos por tal distinción.

Participarán en la competencia Noroeste, El Debate, El Sol de Mazatlán, TVP, Línea Directa y Reacción Informativa.

Como un atractivo extra en esta venidera edición se premiará al jugador y equipo del mes en una conferencia de prensa.

Los juegos serán los lunes en la cancha de la López Mateos y los requisitos para competir son pertenecer a la empresa periodística y estar registrado al Instituto Municipal del Deporte. El costo de la credencial del Imdem es de 30 pesos por jugador.

Habrá evento estatal

Gracias a la coordinación e impulso de la SESESP, se llevará a cabo un evento estatal con los campeones de Mazatlán, Ahome y Culiacán.

El campeón representará a Sinaloa en la Copa de Medios que se realizará del 12 al 16 de junio.