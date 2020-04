La Liga IntermÃ©dicos de futbol puso el ejemplo

FUTBOL

La Liga Intermédicos de futbol puso el ejemplo

Los directivos del circuito decidieron parar la temporada antes de lo previsto ante la pandemia del Covid-19

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La liga de futbol intermédicos decidió desde una semana antes detener actividades sabedores por su profesión que lo venía encamino.

Ángel Romero, presidente del circuito de balompié local, se alistó al lado de sus agremiados para encarar la pandemia que estaba llegando a México.

“La liga la suspendimos el 6 de marzo cuando vimos los pasos que llevaba la pandemia que estaba invadiendo a México apenas, previendo todo eso, y nuestra liga que es puros médicos en su mayoría, acordamos suspender por unanimidad, ya que los médicos de Mazatlán iba a ser la primera línea de defensa contra esta patología que nos amenazaba”, externó Romero.

“Entonces, como íbamos a estar al frente, no vimos muy prudente estar en roce en los campos, en las calles, cuando íbamos a estar frente de pacientes que aún no presentan síntomas, fue por eso que decidimos cortar la liga para ejemplo de las demás ligas como esta, además que el virus es poco conocido, es una enfermedad nueva, hay que aprender mucho de el”.

Al momento de parar la liga, ésta se encontraba en la jornada 7 de 14 que son las programadas.

De profesión oftalmólogo, Romero invita a todas las personas a seguir las recomendaciones para evitar el contagio.

“Lo que sugeriría en este caso para el manejo en este tema de salud, creo que lo importante es estar bien informados, no divulgar noticias que no se hayan confirmados, hay muchas noticias falsas que desorientan a las personas a no creer en este problema”.

Reiteró guardar la distancia de un metro o metro y medio, quedarse en casa, guardar las medidas sanitarias, entre otras.