La Liga Mexicana del Pacífico anuncia el calendario de playoffs

La postemporada estará iniciando el próximo sábado 2 de enero de 2021

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Con los ocho equipos ya clasificados, pero con las llaves aún por definirse, la Liga Mexicana del Pacífico anuncia el calendario oficial para la postemporada, misma que estará iniciando el próximo sábado 2 de enero de 2021, pudiendo acabar hasta el 30 de enero, si es que la Serie Final se va a su máximo.

Las tres rondas de Playoffs tendrán días de descanso con el conocido formato 2-3-2 al mejor de siete, abriendo en casa del mejor sembrado por puntos al final de la temporada regular. La primera ronda será del 2 al 10 de enero, las semifinales del 12 al 20 de enero y la Serie Final arrancará el 22 de enero teniendo como límite el día 30 de enero de 2021.

Los enfrentamientos de 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5 aún están por definir, sin embargo los Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Algodoneros de Guasave, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey ya han confirmado los horarios oficiales con los que estarán encarando los duelos en casa.

Águilas de Mexicali: Lunes a viernes 20:00 horas, sábados 19:00 horas y domingos 17:00 horas.

Naranjeros de Hermosillo: Lunes a sábado 18:00 horas y domingo 17:00 horas.

Yaquis de Obregón: Lunes a domingo 17:00 horas.

Algodoneros de Guasave: Lunes a viernes 19:30 horas, sábados 18:00 horas y domingos 17:00 horas.

Tomateros de Culiacán: Lunes a viernes 19:00 horas, sábados y domingos 17:00 horas.

Venados de Mazatlán: Lunes a viernes 20:00 horas, sábados y domingos 18:00 horas.

Charros de Jalisco: Lunes a viernes 18:15 horas, sábados y domingos 16:15 horas.

Sultanes de Monterrey: Lunes a sábado 15:00 horas y domingos a las 13:00 horas.

*Todos horarios de Sinaloa