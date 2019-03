La literatura negra estÃ¡ en el norte: Francisco Haghenbeck

La literatura negra está en el norte: Francisco Haghenbeck

El escritor presenta la antología de cuento negro La renovada muerte, que es comentada por Élmer Mendoza

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El escritor Francisco Haghenbeck, de la Ciudad de México, asegura que la mejor literatura negra de México se está escribiendo en el norte del País,.

El último libro en el que trabajó es una antología que reúne cuentos negros de los autores que él considera los mejores del género: La renovada muerte, explicó el autor en la FeliUAS.

Lo acompañó en el estrado su amigo Élmer Mendoza que arrancó la presentación hablando de un libro que Francisco Haghenbeck escribió hace nueve años, El diablo me obligó, que Netflix convirtió en una exitosa serie que se llama El diablero.

La curiosidad de Mendoza se lanzó por preguntas para indagar sobre si había participado en el guión, efectivamente no lo hizo.

"Fui solamente asesor porque un amigo me dijo que generalmente los autores echan a perder los guiones y creo que el resultado fue bueno, respetaron los diálogos y el manejo del protagonista, Elvis Infante, que es la unión de los dos idolos, el de México y el de Estados Unidos".

El autor de Un asesino solitario comentó que el primer capitulo de El diablo me obligó está muy bien hecho, porque define los campos y a los personajes, y eso no es fácil hacerlos desde el primer momento y le permite al lector tener una panorama claro.

LA RENOVADA MUERTE

En su antología de cuentos negros, Francisco Haghenbeck reconoció que seleccionó a los escritores de este género que más le gustan, los que considera que son los mejores:

Orfa Alarcón, Vicente Alfonso, Liliana Blum, Imanol Caneyada, Bernardo Esquinca, Iván Farías, Bernardo Fernández, BeF, Iris García, F. G. Haghenbeck, Élmer Mendoza, Carlos René Padilla, Pedro Ángel Palou, Eduardo Antonio Parra, Hilario Peña, Juan José Rodríguez, César Silva, Martín Solares, Paco Ignacio Taibo II y Darío Zalapa.

"Son escritores que han cambiado el género de novela negra, siempre me he preguntado cómo narrar el género negro en México en donde el número de muertos es muy alto igual que la corrupción y la impunidad es galopante, en donde la verdad de los grandes asesinatos no se resuelve Ayotzinapa, 1968, Moreno Valle", comentó.

"Hice esta antología para que los lectores descubran escritores negros, los que no estén cercanos al género los descubran, ahí están los escritores más potentes que por cierto están en el norte del País".

Recuerdan a Dámaso Murúa

En la presentación del libro de Francisco Haghenbeck, Élmer Mendoza recordó al autor de “El Güilo mentiras”, el escritor Dámaso Murúa, quien murió el miércoles pasado.

Dijo que en una ocasión, el Isic lo designó como el ganador del Premio Sinaloa de las Artes, mas el escritor no lo aceptó porque no estaba de acuerdo con las políticas del Gobierno de ese momento.

“Intenté convencerlo de que aceptara el Premio y no quiso. Era un hombre íntegro y congruente entre lo que pensaba y lo que hacía”, destacó.