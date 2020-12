Programa Mil Jóvenes con…

‘La literatura puede cambiar el mundo, dice la escritora Lidia Jorge, durante la FIL en línea

La escritora portuguesa Lidia Jorge participa en una charla virtual con Benito Taibo desde portugal, dentro del programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Nelly Sánchez

Haber sido hija única, estar rodeada de libros y leer desde muy pequeña para no aburrirse en casa y estar en desacuerdo con los finales de esas lecturas, hizo que Lidia hiciera un descubrimiento.

"Ese contacto con los libros me dieron la idea de un poder, de que con mi pequeño cuaderno y el lápiz, yo podría cambiar la vida, y sigo pensando así".

Y es que, compartió durante el encuentro Mil jóvenes con... de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la escritora galardonada con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020, leía libros cuyos finales no le gustaban.

"Yo era niña sola, no tenía hermanos, había pocos niños para jugar, pero en nuestra casa había libros de un abuelo que los había dejado, eran libros del padre de mi abuela, y ella me los dio de niña para no aburrirme mucho en la casa. Empecé a leer, y no me gustaba como terminaba la historia, yo quería cambiar los finales porque eran historias que no terminaban bien yo quería algo diferente", dijo.

A los 9 años empezó a escribir pequeñas historias diferentes a las de los libros que leía, para luego leerlas en voz alta a las mujeres de su casa. Así empezó a escribir.

Durante la charla estuvo acompañada por el escritor Benito Taibo, quien dijo que este es uno de los eventos más ricos, divertidos y emocionantes de la feria, en el que los jóvenes desbordan el auditorio Juan Rulfo para conocer a quienes hacen historia con sus letras y sus palabras.

Esta vez se volcaron en las redes sociales, en Facebook, Youtube para escuchar de Lidia Jorge, representante de la nueva narrativa portuguesa contemporánea, cuyos libros han sido traducidos a más de 20 lenguas y una de sus novelas, La costa de los murmullos, fue adaptada al cine.

Ahí, la portuguesa reconoció que la pandemia le ha traído sentimientos encontrados: por un lado la tristeza de haber perdido a su madre y por otro, la revelación de que es un momento para ser más humano y compasivo con el otro.

"Por otro lado ha sido un momento de gran revelación, me siento muy dividida porque estoy muy triste con toda esta tragedia que está ocurriendo porque hay un gran sufrimiento en Portugal, la parte económica va muy mal, la gente está sufriendo muchísimo, se piensa que aún no está cerrado el problema", dijo en transmisión desde la Universidad do Algarve, en Portugal.

"Pero tengo la esperanza de que frente a este momento vamos a cambiar, ahora que comprendemos que estamos solos sobre la tierra, nos tenemos unos a los otros, tenemos que compartir más, no asesinar la tierra, no podemos seguir haciendo una especie de separación".

Aseguró que la cultura, lo clásico, es una herencia que no puede ser olvidada delante de la cultura tecnológica.

"La tecnología no puede apagar, toda esta parte de nosotros, los escritores son símbolos, los libros, las librerías tienen que seguir al lado de la cultura tecnológica, porque sola no va llegar lejos. Es también un momento de esperanza, de cambio, que nos va a enseñar a ser más humanos, más compasivos unos con otros".

Desde su perspectiva, la literatura provoca cambios, pero despacio.

"La literatura es una carta que se envía a lo lejos, jamás se sabe cómo cambia, pero lo hace verdaderamente".

Consideró que Milán Kundera es un autor que no ha sido suficientemente galardonado y reconocido, y que con su obra ha provocado importantes cambios.

"Él, con sus libros ha explicado no solo el mecanismo de las dictaduras comunistas de Europa, ha ayudado a caer el Muro de Berlín, ha ayudado a caer muchas dictaduras. Milán Kundera ha enseñado a Europa a transformar su pensamiento y un poco alrededor del mundo, pero no es inmediato, no se puede medir, no hay una medida para saber cómo cambia, pero cambia la gente"

Otros autores que han mostrado esta realidad en sus libros, son Juan Rulfo con Pedro Páramo, y Fernando Pessoa, en Portugal, apuntó.

Aún y con los desafíos que impone un mundo globalizado y tecnologizado, señaló, los jóvenes deben de creer en el futuro y estar convencidos de que son capaces de cambiarlo con sus habilidades.

"Los jóvenes de hoy no tienen espalda, tienen pecho, su memoria es pequeña, y son quienes crean el futuro, nuestro deber es decirles 'mira ten cuidado porque la vida es así' y ellos deben decir 'yo creo en el futuro', creer que el futuro será hecho de sus manos y que son capaces de pasar todas las dificultades".

