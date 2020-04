La llegada de GastÃ©lum puede ser factor para lograr el campeonato: Juan Carlos Gamboa

La llegada de Gastélum puede ser factor para lograr el campeonato: Juan Carlos Gamboa

El jugador de Diablos Rojos del México comenta diversos aspectos interesantes del beisbol

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El campocorto de los Diablos Rojos del México, Juan Carlos Gamboa, continúa su preparación al igual que sus compañeros en sus respectivas casas, desde donde platicó varios temas.

- ¿Qué opina Juan Carlos Gamboa de las nuevas reglas que se van a aplicar para intentar agilizar los juegos?

“Lo del cronómetro o lo de un lanzador para tres bateadores puede ser una buena opción para agilizar el juego. Me ha tocado ver a muchos mánagers que aún juegan con la vieja escuela, que aún traen al zurdo para enfrentar al zurdo o hay mánagers que juegan con las estadísticas. Lo que no me pareció fue quitar la base por bolas haciendo los lanzamientos. Si ustedes observaron la semifinal contra Venados de Mazatlán, yo corriendo en la tercera viene un lanzamiento malo a home y yo anoto la carrera del empate, creo que esa esencia del beisbol se va a perder”.

- ¿Qué representó para el Haper haber sido llamado a la Serie del Caribe?

“En lo personal para mí ese llamado para la Serie del Caribe me premió el trabajo realizado en playoffs, y me cayó el veinte en la cabeza de que no haber desistido, de no haberme dado por vencido, ése era el premio que Dios me estaba mandando, ir a Puerto Rico, mi primera experiencia, una experiencia muy bonita estar en el clásico caribeño, y estar cerca de Benji (Gil), un mánager exitoso y ganador.

"Se nos dio la oportunidad a todos, pusimos nuestro granito de arena, desgraciadamente no pudimos ganar la Serie del Caribe, pero en lo personal me fui con un buen sabor de boca”.

- ¿Cuál es la reflexión que hace Juan Carlos Gamboa después de estar viviendo estos momentos complicados en lo personal y para todo el país?

“Se han reflexionado muchas cosas, como estar con la familia, sabemos que la familia es primero, y debemos estar para ellos, y Dios me está premiando con estar con mi hijo que es el primero, estar con mi esposa, después de tantos años de que te vas por un tiempo y después te alcanzan, pero dejas de pasar muchos momentos con ellos, con la familia, con los amigos, son momentos que jamás imaginamos estar en estas fechas aquí en casa, ahorita estaríamos jugando en la tercera o cuarta entrada.

"Siempre hay que tomarlo de la mejor manera posible, siempre hay que sacarle provecho a todo lo que estemos viviendo, nunca hay que ser negativo, ahorita estamos viviendo una contingencia que no la veníamos venir, lo bueno es que estamos en casa, estamos con la familia y hay que aprovecharla al máximo”.

- Para Juan Carlos Gamboa ¿qué representa la llegada de Sergio Gastélum al timón de los Diablos?

“Todos conocemos al Güero, como él jugaba la pelota, como es de aguerrido. A mí me tocó compartir el terreno de juego con él, me tocó ser mancuerna de dobles play con él, es 100 por ciento aguerrido, 100 por ciento ganador, sabemos que es un mánager que le gusta jugar la pelota al 100 por ciento, le gusta que juguemos al beisbol como es, se caracteriza por ser ganador, por inyectar al jugador ser aguerrido y ser agresivo en el terreno de juego sin perder la cabeza. Le va a inyectar una energía enorme al equipo de los Diablos y puede ser factor para lograr el campeonato”.

