La LNBP, ni yo, estamos en contra de Gustavo AyÃ³n: Sergio Ganem

BALONCESTO

La LNBP, ni yo, estamos en contra de Gustavo Ayón: Sergio Ganem

El titular de la Liga Nacional aclaró el pleito sobre las declaraciones del basquetbolista, quien solamente no ha llevado los protocolos de la mejor manera

Noroeste / Redacción

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional, (LNBP) dio a conocer de manera institucional su postura sobre las declaraciones del basquetbolista mexicano Gustavo Ayón, quien señaló hace unos días que la organización solo ve por sus intereses, además de que se le negó poder adquirir la franquicia de Aguacateros de Michoacán.

En conferencia de prensa el presidente la LNBP, Sergio Ganem desmintió las declaraciones de Ayón, asegurando que independientemente de los protocolos que se deben seguir para adquirir un equipo en la Liga, nunca existió una petición formal y todo quedó en planes y una platica vía mensajes de celular.

“Es un tema institucional, no es un tema personal. Ni Sergio Ganem en lo personal, ni la Liga en lo personal tenemos una situación en contra de Gustavo Ayón, no tenemos ningún problema con él, ninguna diferencia con él, no tenemos absolutamente ninguna situación contraria a él”, señaló Ganem tras las polémicas declaraciones del jugador antes de viajar a Rusia

El presidente de la liga relató de manera resumida algunos de los mensajes que sostuvo con el jugador desde mayo pasado, donde le mostró su interés por adquirir a los Aguacateros, pero de una manera informal.

“Al igual que cualquier organización hay formas protocolos y requisitos que se tienen que satisfacer para ingresar a la liga. El trato es parejo. No hay papel donde Gustavo firmará para pedir su ingreso formal. Las cosas no son así, la forma en la que lo hizo no es, pues pudo haberme pedido que nos viéramos en lo que estuvo dando clínicas y no con una declaración ya con el pie arriba del avión rumbo a Rusia”, agregó.

Ya aclarado el punto, manifestó que tanto él como la LNBP están abiertos para escuchar a Ayón y pueda concluir con algún trámite relacionado al equipo michoacano.