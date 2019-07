La lÃ³gica en ese tipo de obras es empezar de aguas abajo a arriba: Ayuntamiento

Arroyo Agustina Ramírez

La lógica en ese tipo de obras es empezar de aguas abajo a arriba: Ayuntamiento

Luego de la lluvia del pasado domingo que tumbó la cimbra en la obra pluvial ubicada en Infonavit Humaya, Manuel Ochoa Salazar, Gerente Municipal de obras y Servicios señaló que los trabajos no iniciaron como normalmente se debe hacer

Antonio Olazábal

La lógica en obras como la que se está realizando en Infonavit Humaya donde se están haciendo trabajos de drenaje pluvial en el arroyo Agustina Ramírez, deben iniciar de abajo hacía arriba, y no al revés, como la empezaron los contratistas encargados de la obra, explicó Manuel Ochoa Salazar.

El Gerente Municipal de obras y Servicios sostuvo que lo mejor en ese tipo de obras pluviales es comenzar con el final, esto para que si pasa un percance, la obra no se dañe desde su inicio, sin embargo por motivos que desconoce, en esta ocasión no fue así.

“La lógica te dice que deben de empezar de aguas abajo a aguas arriba, a lo mejor ellos en el proceso constructivo se les hizo más fácil trabajar en esa zona por conectividad por la ya existente, pero pues, ya ves ahí”, mencionó.

Ochoa Salazar sostuvo que está consciente que estas obras no se están haciendo en los tiempos ideales, sin embargo la lentitud con la que llegan los recursos del Gobierno Federal influye para que se hagan en estas fechas, dado que de no realizarse pierden los recursos.

“Como lo hemos comentado, pues llegó el dinero y son obras que son prioridad en este caso para mejorar y mitigar el problema de las aguas pluviales que durante muchos años ha tenido ese sector y fue una obra que pues licitó el Gobierno del Estado”, expresó.

“Es que es cuando llega el dinero del Gobierno Federal, se ponen de acuerdo el Presidente Municipal, el Gobernador y bajan recursos, ahorita tenemos cuatro obras, el arroyo del Piojo, el dren Bacurimí, López Mateos y el de la Agustina Ramírez, entre ellos andan entre los 350-400 millones de pesos, en una administración de 8 meses Municipal, pues es muy buena inversión”, agregó.

El funcionario Municipal indicó que si bien la obra aún no está terminada, ya espera que no suscite lo que ocurrió el domingo pasado, dado que la cimbra que sostiene la losa se pondrá al final, esto con la intención que ya no se vuelva a taponar el arroyo, y pueda ocasionar un accidente en el Andador Estrella Polar subiendo el agua de manera peligrosa como días atrás.

Prueba de ello, es que ayer con la fuerte lluvia que cayó en la capital del Estado no hubo riesgo, hasta de hecho el agua salió con mayor facilidad, síntoma avisa que en un futuro la obra ayudará mucho al sector Humaya.

“La cimbra llega un momento en que le reduce el área hidráulica, eso provoca que llegue el agua y con toda la basura que baja sobre esos arroyos se forme un pequeño dique y truena y provoca que en este caso el tirante aumente...ayer (miércoles) llovió mucho más fuerte pero ya no está la cimbra y se fue el agua, nosotros creemos y así debe de ser, que ya esa obra terminada va ayudar mucho a la condición hidráulica en ese tramo”, señaló.

“Lo único que le estamos pidiendo al constructor porque pues, ya han sido varias las veces que se han inundado ahí, nosotros les sugeríamos ver el procedimiento constructivo de tal modo que hiciera la ‘U’ y que dejara pendiente la loza, porque la gente camina por las banquetas y que eso les daría más seguridad en esta época de lluvias”, agregó.