La luna de miel con AMLO durarÃ¡, en tanto no pegue en el bolsillo

Entre el Presidente y los mexicanos

La luna de miel con AMLO durará, en tanto no pegue en el bolsillo

Heidi Osuna Peraza, directora de la firma Enkoll, resalta que una de las principales "fortalezas" de Andrés Manuel López Obrador es una débil oposición

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha caído, pero está muy, pero muy lejos del desplome.

Esta es la conclusión de la politóloga Heidi Osuna Peraza, encuestadora con raíces sinaloenses, directora de Enkoll.

La firma, con sede en la Ciudad de México, ha ido ganando terreno desde que en 2018 realizara la encuesta con el resultado más acertado, en la elección para jefe de Gobierno. Y la segunda a nivel nacional en cuanto a precisión en comicios presidenciales.

Incluso la empresa se hizo acreedora al Premio a la Mejor Casa Encuestadora.

Hoy Enkoll irrumpe en el escenario nacional con un instrumento de medición sobre el Presidente y su Gobierno: el "AMLOMETRO". Y el cual, a diferencia de otras mediciones, parte de encuestas en vivienda, cara a cara.

El Peje en números

Hija de padre mazatleco, nacida en Los Cabos, Heidi es una politóloga, que desde el año 2000 ha colaborado con la realización de encuestas.

Laboró por mucho tiempo en Berumen y Asociados y el año pasado la invitaron a asociarse a Enkoll, donde empieza a anotarse éxitos.

"Enkoll" es una palabra sueca que significa "en el camino". De ahí que el eslogan de la casa sea "direccionar la marca hacia un camino correcto de los clientes".

A partir de octubre de 2018 comenzaron con el ejercicio de encuestas sobre el Presidente. La aprobación en ese momento era de 75 por ciento. Para febrero, ésta se disparó al 85, y en mayo cerró en 70.

--La primera conclusión que una saca de los números es que hay una caída de la aprobación del Presidente, de 15 puntos…

--Sí, la diferencia fue de 15 puntos, pero lo estamos midiendo cada trimestre; en febrero efectivamente estaba en 85 por ciento, pero digamos que estaba en el “pico”, fue una medición que salió muy alta, porque eran los casi 100 días de gobierno. Normalmente la expectativa siempre es bastante buena; hay que decir que el porcentaje de aprobación del 70 por ciento, a mayo, es muy parecido a las mediciones que tuvimos en octubre, noviembre, no se ha desplomado respecto de las mediciones iniciales, eso es importante.

Incluso, destaca Osuna Peraza, el movimiento de desaprobación creció a 23 por ciento, si se analiza el resultado de febrero, donde traía sólo 12 de rechazo.

"Pero está más bajo que octubre y noviembre, entonces digamos que el número de ahora, efectivamente es una caída respecto a la medición pasada, pero es un número estable conforme a las mediciones anteriores".

--¿No se puede hablar de desplome, para nada?

--No, cuando ya podemos decir que alguien se desploma, es que las mediciones estén por debajo c como entró, y que esté en números negativos.

La verdad el que siete de cada 10 mexicanos lo aprueban, es un número muy alto, es un número que muchos presidentes no alcanzaron ni en el mejor momento.

--Digamos entonces que AMLO ha caído, pero no se ha desplomado y sigue alto…

--Es una caída natural del ejercicio de Gobierno, pero no se ha desplomado, porque mantiene los números, el porcentaje de aceptación que tuvo en el inicio.

Sin Oposición: Ahí está el detalle

--¿A qué atribuye esta alta aprobación del Presidente, da la impresión que la crítica hacia AMLO se queda en el círculo rojo?

--En lo personal yo lo que creo, es que no hay ninguna Oposición consolidada.

--¿Eso le ayuda, que no haya Oposición?

--No hay una Oposición que capitalice las posibles bajas de la popularidad del Presidente, o que esté cuestionando la forma de actuar.

Por ejemplo, en la afinidad partidista, cuando preguntamos a la gente ¿con qué partido político se identifican? Morena es el partido con el que más se identifican, con un 36 por ciento, siguen los apartidistas y muy por debajo de los apartidistas están PAN y PRI, el PAN trae 9 por ciento y el PRI seguido con 8, el PRD con 4, entonces Morena está muy fuerte.

Morena aún está por encima de los que se declaran apartidistas.

Es una afinidad bastante estable la de Morena, de hecho, ha superado a los que no se identifican con ningún partido político. Como ves, la Oposición está en el suelo, el PRI, PAN y PRD está en la lona.

--Y esto se refleja en elecciones estatales, como Puebla, Baja California…

--Sí, la marca Morena está jalando muy bien, la gente tiene esperanza en el Presidente y tiene esperanza en el partido.

Esperanza: factor clave

Para Osuna Peraza hay un factor determinante en el respaldo a AMLO: la gente tiene esperanza de cambio.

"Nosotros les preguntamos a los ciudadanos 'en los últimos seis meses ¿Usted considera que la situación del país ha mejorado?, mucho, poco', en general todos piensan que ha mejorado".

Lo único que no ha mejorado es la seguridad del país, pero todo lo demás sí, la libertad de prensa, la economía, el combate a la corrupción hay una percepción de que ha mejorado desde que el Presidente tomó protesta a la fecha.

--Hay quienes dicen que esto es un fenómeno de "luna de miel". ¿Su encuestadora también ve una "luna de miel" entre el Presidente y el electorado?

--Sí, todavía. La gente le tiene mucha confianza. También por ejemplo preguntamos "¿cree que los próximos 12 meses la situación de su hogar va a mejorar, y la del país?" y un abrumador 66 por ciento piensa que en los próximos 12 meses la situación económica personal va a mejorar, y un 61 que la situación económica del país va a mejorar, la expectativa es muy alta.

Tienen una gran confianza en este gobierno, seis de cada 100 mexicanos.

Obviamente, advierte la experta, pasará el tiempo y en la realidad la gente empezará a percibir que esto no va a pasar y puede llegar a erosionar un poco la popularidad del Presidente.

La "receta Enkoll"

La diferencia sustancial de esta encuesta de Enkoll, respecto a otras que se difunden, es su fortaleza metodológica.

Se trata de encuestas en vivienda, cara a cara, entre 1 mil 500 personas, con un margen de error mínimo, de 2.8 por ciento.

Heidi Osuna señala que han salido encuestas en línea, incluso diarias, lo cual le lleva a refutar los resultados, por varias razones.

"Yo en lo personal creo que ese tipo de encuestas que tienen bastante sesgo, porque estás excluyendo a gente de edad avanzada, de nivel socioeconómico bajo, de zonas rurales y otra, es muy difícil comprobar la identidad del informante", resume.

Buena parte del éxito de Enkoll en 2018, explica, está basado en el levantamiento en vivienda, pero no sólo eso: en la supervisión escrupulosa sobre la aplicación de cuestionarios.

"Traemos una supervisión de encuestas, todas las hacemos, con tabletas, todas las encuestas las estamos grabando en tiempo real, tenemos un equipo para que no sean falseadas".

"Como al encuestador le pagas, es muy difícil que la puedas falsear, cada una las estamos auditando en tiempo real, la muestra les dice que tienen que tocar tal sección electoral en tal manzana, y a veces no están ahí, porque es más cómodo, estamos comprobando por GPS que efectivamente estén en la vivienda que tocó, que la está contestando una mujer de 18 años y no un hombre; todas esas cosas son candados, que hacen que la precisión sea mejor y que la información sea más confiable", detalla.

--La gente desconfía mucho de las encuestas. Una encuesta en vivienda es muy costosa. ¿Esta quién la patrocina?

--La hicimos en colaboración con La Silla Rota y Publimetro, entre los tres, los dos medios y Enkoll. La hacemos trimestral frente a otros competidores, que la hacen diario. Es como si tú evalúas a tu pareja día a día, es mucho más objetivo evaluar la gestión de gobierno, ya con el tiempo, sin el látigo de un momento, que estar evaluando diario las cosas, porque pierdes objetividad.

Creemos que una evaluación trimestral sí le ayuda a la gente reflexionar, cómo le ha ido en su bolsillo, en la problemática.

--Con tu experiencia en levantamiento de encuestas, ¿ves posible que AMLO se desplome en el corto plazo?

--Es muy probable que baje la popularidad porque normalmente los primeros años de gobierno son los más altos para un Presidente, o en el momento que pase algo muy importante.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el Presidente que ha tenido la mejor evaluación en la historia ha sido George Bush y fue en septiembre de 2001, y eso porque pasó algo extraordinario (Ataque a las Torres Gemelas). En septiembre de ese año Bush tuvo el 90 por ciento de aprobación, y eso pasó por algo extraordinario, pero se desplomó, pasaron muchas cosas.

En las aprobaciones ves picos hacia arriba o hacia debajo y normalmente el desgaste del gobierno, siempre hace que vaya a la baja.

Es muy natural, añade, que López Obrador vaya a bajar.

"Pero ahorita con el número que tiene, 7 de cada 10 mexicanos, puede hacer mucho, aprovechar la confianza de la gente para llevar al cabo su agenda. La gente tiene gran expectativa de él, vemos que el lado económico, sobre todo es lo que la gente está esperando, entonces por ahí puede venir la desilusión", apunta.

"Si efectivamente con el tiempo la gente no ve mejoría económica, la gente siente que tiene menos capacidad adquisitiva, de compra, es muy probable que el desplome sea mucho más rápido", concluye.

--¿La baja en aceptación será una "cuestión de bolsillos"?

--Por lo que veo ahorita es una cuestión de bolsillos, efectivamente; dicen que el problema principal es la inseguridad, pero conforme las mediciones, ha ido subiendo poco a poco el tema de la economía; inseguridad y economía, pero la economía ya está marcando una tendencia al alza como principal problema.

--¿Cuánto dura una "luna de miel" de este tipo?

--Yo creo que el Primer Informe de Gobierno va a ser el detonante para ver hacia dónde va el país.

Cabe subrayar, destaca Osuna, que también Enkoll realizó un cruce de aprobación contra afinidad partidista.

"El Presidente no baja con los afines de Morena, pero sí con los que no tienen partido político, ahí bajó mucho la aprobación, que son muchos, un número alto. Entonces lo que necesita él es hablarles a ellos, estar muy bien con su base, pero sólo el 54 por ciento de los que no tienen partido lo aprueba, tiene que subir esa cifra, para que no exista un desplome; normalmente ha sido el error de los presidentes, los de su partido siempre los apoyan y se olvidan del resto de la gente, que es la mayoría.

De raíces sinaloenses

Heidi Osuna Peraza es Directora General de Enkoll.

Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

Tiene una Maestría en Elecciones y Dirección de campañas por la Universidad de Fordham en Nueva York.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en estudios de opinión pública, medios de comunicación y campañas electorales tanto en México como en Estados Unidos.

Ha coordinado la comunicación, imagen institucional, branding y la estrategia digital de diversas instituciones de gobierno.

