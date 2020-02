La madre de FÃ¡tima clama justicia. Pide que el asesino â€˜pague por lo que hizoâ€™ y â€˜reciba su merecidoâ€™

La madre de Fátima clama justicia. Pide que el asesino ‘pague por lo que hizo’ y ‘reciba su merecido’

Ciudad de México (SinEmbargo).– María Magdalena, madre de la niña Fátima Cecilia, exigió justicia frente a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por el asesinato de la menor de 7 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana en calles de la Alcaldía Tláhuac.

“Se tiene que hacer que justicia por la mía y por todas las demás mujeres que se les ha quitado la vida, no nada más por la mía. Se tiene que hacer justicia y que reciba su merecido, que él pague por lo que hizo”, dijo frente a los medios de comunicación.

Desde las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, la mamá de la pequeña aseguró que podrán burlarse de ella “pero el día mañana puede ser una de sus hijas. Entonces se tiene que hacer justicia, justicia, justicia. Se le tiene que hacer justicia”.

Durante sus declaraciones, la mujer acusó a un hombre, que identificó como Alan Herrera, de ser el presunto responsable del asesinato de Fátima.

“Él vive por Iztacalco, se llama Alan Herrera. Él es el responsable de la muerte de mi hija y también de mi hermana y de mi cuñado”, denunció.

Cuando se le cuestionó si conocía a la mujer que aparece en el video de la mano de su hija, María Magdalena dijo no saber de quién se trata.

“No, yo no conozco a la señora, fue mandada por el señor Alan Herrera. Él se ha hecho pasar mucho tiempo por muerto. Él fue la pareja de la hija de mi esposo. Él fue la primera pareja. Se hizo pasar por muerto. Tiene contactos en la delegación. Se hizo pasar por muerto, pero está más vivo que yo”, explicó.

En su oportunidad, Sonia, una tía de la infante, sostuvo que “Fátima tiene que ser un nombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos, al que no le importa que sea una más. Fátima era muy amada y había todo un proceso de salud mental atrás. Se pidió que se le diera atención, que cuidaran de la madre porque también es una víctima. Claudia Sheinbaum se comprometió que No es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella. Ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso. Es importante que no se olvide esta situación. Los protocolos de las escuelas deben ser revisados. No es posible que porque la madre llegó tarde. hoy no puedo abrazar a la niña. Esto no sólo es Fátima, hay muchas mamás que están así. Si el presidente de verdad está tan comprometido, que de verdad haga su trabajo. Y si el Presidente dice que quiere hacer un cambio, que empiece por esto. No hemos podido tener claridad en las cosas”.

Mientras que la mandataria capitalina afirmó que habrá justicia en el caso, y que las autoridades están con las víctimas y sus familiares.

“Ese es mi sentir, con una profunda indignación y tristeza por lo que pasó. Va a haber justicia”, declaró a su salida de la reunión que sostuvo con los familiares de Fátima y Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

En un breve mensaje a medios, Sheinbaum Pardo se comprometió a “llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a ofrecer justicia”.