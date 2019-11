FUTBOL

La magia del 'Brujo' Uriel Antuna salvó del ridículo al peor ‘Tri’ de la era Martino

México se impuso a Bermudas por 2-1 gracias a un gol de Uriel Antuna en tiempo de compensación

Noroeste / Redacción

TOLUCA._ Hay días malos y el que tuvo la Selección Mexicana contra Bermudas en Toluca. Al Tricolor no le salió nada, sufrió ante un equipo caribeño al que no le intimidó la altura de la capital mexiquense y que de no haber sido por una genialidad de Sebastián Córdova y un gol de último hora de Uriel Antuna, se habrían llevado un buen resultado.

La Selección Mexicana pecó de soberbia, se sintió superior al rival en todos los aspectos y en ese pecado llevó su penitencia sacando la agónica victoria y llevándose un sonoro abucheo por parte de la afición de Toluca, que hizo una buena entrada en el Nemesio Diez.

El frío congeló y enmudeció al Tricolor con solo 10 minutos en el reloj, el gol de Bermudas exhibió las carencias del equipo del Tata Martino a nivel defensivo. Edson Álvarez y Luis Romo le concedieron al Jaylon Bather rematara con la espalda y vencer a Hugo González.

Con el pasar de los minutos la pesadilla azteca se fue incrementando con las múltiples fallas de José Juan Macías y Uriel Antuna, principalmente, pues Orbelín Pineda que era el otro hombre de ataque estuvo desaparecido.

Cuando el panorama se estaba poniendo cada vez más complicado Córdova sacó una genialidad con un tiro de media distancia que puso el balón en el ángulo.

El empate parecía darle a México mayor tranquilidad, pero esta se fue convirtiendo en angustia porque el balón se negó a entrar en más de tres ocasiones. La suerte simplemente se puso la playera de Bermudas convirtiéndose en un enemigo más de los locales.

“El Tata” jugó en los últimos minutos con su mejor arsenal ofensivo, incluido Raúl Jiménez, quien también no traía la brújula fina y dejó ir una oportunidad frente al arquero.

Los minutos finales fueron con un México volcado al frente, los centrales jugaban en medio campo y el resto prácticamente dentro del área de Bermudas, y fue así que Antuna se convirtió en el héroe azteca.