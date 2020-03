La marea morada que inundÃ³ CuliacÃ¡n

Marcha multitudinaria

La marea morada que inundó Culiacán

Las mujeres en Culiacán deciden marchar en lunes, en horarios laborales, con el cobijo del paro nacional lograron reunir a cientos de mujeres adultas, jóvenes y niñas

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- ¿Cuántas más, Quirino?, es la pregunta que está escrita con aerosol negro en el suelo del patio interno del Palacio de Gobierno.

La respuesta no se lee ni se escucha por ningún lado.

Cualquiera que voltee para arriba, puede ver cómo hay decenas de funcionario públicos estatales a quienes no les importó el horario laboral para salir a ver el mitote. Se esconden entre la multitud para sacar sus móviles y tomar una foto y grabar un video mientras ríen con la boca chueca, dibujando un gesto de burla.

"Qué vergüenza estar mirando, cuando ellas están luchando", escribe otra con un marcador en otra área cercana, entre los pedazos limpios del azulejo color marrón. Y el texto le queda como anillo al dedo a la situación.

Las mujeres en Culiacán decidieron marchar en lunes, en horarios laborales, con el cobijo del paro nacional lograron reunir a cientos de mujeres adultas, jóvenes y niñas, para que vistieran de negro y morado y salieran a gritar con rabia contra el hartazgo que padecen. Se reúnen en el Palacio Municipal, la sede del Ayuntamiento, para comenzar una ruta que los lleve al Palacio de Gobierno.

Mariel toma le megáfono y faltan varios minutos para las 10. Caminó antes unas cinco calles, acompañada de una escolta de jóvenes cuyo coraje se les nota en la mirada. Una de ellas, de las más pequeña, delgada y vestida de negro, carga con un ataúd que hicieron con pedazos de cartón.

"Ni una más", reclama una leyenda con pintura morada que contrasta con el negro.

Recuerda Mariel entonces los dichos equivocados del Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, como eso de que las mujeres tienen que trabajar el doble en lugar de hacer paro; o del funcionario del Parque Las Riberas que minimiza la violencia sistemática contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque según él todo el violencia.

Mariel ironiza, pero habla fuerte y claro. Las feministas se engallan, hacen bulla, suben alguno de sus brazos con un pañuelo morado enroscado en la muñeca algunas y otras aplauden. O hacen ruido como de "apaches".

Está nublado, pero no está fresco. No hace tanto calor, pero el lugar sí arde como como un caldero, porque se siente el coraje por la injusticia.

Se lee en las pancartas que han confeccionado: Muerte a la impunidad. Quiero ser libre, no valiente.

"Hoy marcho por ti, por mí, por todas las que nos faltan. La violencia deja marcas, no verlas deja feminicidios. Queremos estar de regreso después de la búsqueda".

Los reclamos eran muy claros: "Mi cuerpo no se toca. Las universidades 'de prestigio' no protegen acosadores. Me cuidan mis amigas, no los policías".

"Ni histérica ni delicada ni menstruando, grito porque nos están matando". "Agradece que queremos justicia, y no venganza".

Luego llega la hora de salir. Se lanzan a la calle y Rosa Neriz, de las Sabuesos Guerreras, grita con fuerza: "Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos". El primer contingente está conformado por familiares de víctimas de la violencia y desapariciones.

La avenida Álvaro Obregón de pronto se hunde entre el morado, el negro y el verde.

Conforme el contingente avanza, parece que se desdobla. De la Escobedo, la Juárez, de la Hidalgo, más mujeres caminan apresuradas, con mochilas, con botas, vestidas para marchar. Con pancartas, con ganas, con enojo.

Luego las que parecían 300 se hacen 800.

"Señor, señora, no sea indiferente; se mata a las mujeres en la cara de la gente", reclaman.

"No somos una, no somos 10; pinche gobierno, cuéntanos bien", repiten y el contingente crece.

Como cuando pasa por el banco que está por la Obregón casi esquina con la calle Constitución, desde donde, como impulsadas por el músculo femenino, el orgullo contagioso, salieron de la sucursal para unirse a la marcha.

A un lado del contingente, una chica ha logrado conseguir una máscara del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las manos trae una cartulina de unos 40 centímetros y le escribió en letras mayúsculas con un marcador negro: MISÓGINO.

Pero la marcha avanza. Y conforme avanza el número crece. Las que no pudieron marcar salen a saludar. De las casas por la calle Constitución, madres de familia, con lágrimas en los ojos, aplauden o levantan el pulgar para apoyar desde la ventana.

En el Hospital Pediátrico, algunas enfermeras ven el contingente desde la puerta y portan un chaleco morado.

"Marcho con mis hijas, para no marchar por ellas", reclama otra mujer con un papel reciclado: "No más feminicidios".

Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan, muestra otra mientras empuja una carreola con su hija.

El contingente llega al Palacio de Gobierno y mientras atraviesa la explanada, el número parece haberse doblado nuevamente.

"No somos una, no somos 10; pinche gobierno, cuéntanos bien", insisten.

Ahí la catarsis es mayor. Recuerdan a las desaparecidas, las que ya no están. Las que podrían haber sido a marchar, pero que les fue arrebatada su vida.

El morado inundó como nunca las calles de la ciudad y sacudió hasta los cimientos del Palacio de Gobierno, en donde nada pudo dar la respuesta a una pregunta que se hacen las mujeres en Sinaloa.