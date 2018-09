La Marina toma el control de la seguridad pÃºblica en Acapulco

La Marina toma el control de la seguridad pública en Acapulco

Elementos de la Marina detuvieron al titular de la SSP municipal y desarmaron a los agentes municipales

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ La Secretaría de Marina (Semar) tomó el control de la seguridad en Acapulco, Guerrero. Este martes por la mañana, elementos de la Armada de México arribaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local y desarmaron a los policías municipales que allí se encontraban.

Según reportes citados por diversos medios locales y nacionales, los marinos detuvieron en el interior de las instalaciones al titular de la SSP local, Max Lorenzo Sedano. Esto sucede a tan sólo cinco días de que Adela Román Ocampo asuma como Alcaldesa del puerto y centro turístico.

La Presidenta municipal electa -que ganó dicho cargo en las pasadas elecciones del 1 de julio, postulada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- aseguró que ha recibido amenazas de muerte, por lo que justificó que ahora cuenta con protección federal y estatal.

El sábado pasado, Román Ocampo reveló que la síndica procuradora electa -también postulada por Morena-, Leticia Castro Ortiz, recibió un mensaje diciéndole que si al llegar al poder hace cambios en la Policía Municipal, “la recibirían a balazos”.

“La síndica de seguridad pública [Castro Ortiz] comenta que fue amenazada, que si llegábamos nos recibían a balazos [...] Eso fue lo que me comentó la síndica, a mí no me consta, me comentó hace dos semanas, que alguien le comentó, no quiere decir quién. La sentí con temor y quedamos que iba a quedar hasta el final la entrega de Seguridad Pública”, afirmó la Alcadesa electa.

Dijo, además, que le pidió al Alcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre diera información “a cuatro compañeros, para que se les entregara la relación de elementos de la policía, cuántos están comisionados y la relación de armas y patrullas”.

Asimismo, adelantó que terminarán de certificar a los elementos integrantes de la Policía Municipal y habrá un “reordenamiento”, así como un nuevo organigrama y capacitaciones en respeto a los derechos humanos.

“Acapulco tiene una alta vulnerabilidad, vivo en una de las colonias más peligrosas. Ya no es Adela Román, es lo que representa Adela Román en el municipio”, señaló para justificar la seguridad con la que ahora cuenta.

A LA ALCALDESA LA CUIDAN MARINOS Y LA SÍNDICA LA DESMIENTE

La Alcaldesa electa de Acapulco, viaja desde el pasado 8 de septiembre en una camioneta modelo Suburban, color blanco, blindada, otorgada por el Gobierno estatal que encabeza el priista Héctor Astudillo Flores. Atrás de dicho vehículo la escoltan varios elementos armados de la Fiscalía General del Estado, que se transportan en un automóvil compacto, así como siete marinos, que además de armas largas, portan una ametralladora calibre .50.

Sin embargo, a pesar de los dichos de la Alcaldesa electa, la próxima sindica procuradora encargada de la seguridad pública, Leticia Castro Ortiz, negó que haya recibido amenazas de muerte tal como lo aseguró el sábado pasado Adela Román Ocampo, cuya denuncia “es para justificar el ostentoso aparato de seguridad que la acompaña en los últimos días”.

“Respecto a las supuestas amenazas recibidas en la SSP aclaro que, de acuerdo a mi perfil profesional de abogada y docente académica y con experiencia adquirida en funciones cuando estuve en el Poder Judicial, cualquier situación que ponga en riesgo mi seguridad personal y la de mi familia, lo haré saber ante las instancias correspondientes y no ante los medios de comunicación”, dijo Castro Ortiz.

Además, indicó que Román Ocampo “solo pretende justificar la seguridad ostentosa y costosa que la escoltan como el Ejército, la Marina y la seguridad privada misma que atenta contra la sociedad, mientras su obligación es darle seguridad a la ciudadanía y no a sí misma”.

La síndica electa aseguró que ella camina por las calles y utiliza el transporte público sin ninguna vigilancia, y señaló que no debe haber privilegios como lo prometieron en campaña, sino que se debe garantizar la seguridad a todos los ciudadanos.