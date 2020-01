La mayoría de los municipios en México son opacos: Experto en transparencia

Juan Manuel Casanueva, director de Social Tic, explicó que al ser el primer nivel de Gobierno entre sociedad y administración pública, los municipios son el eje más importante en materia de rendición de cuentas

Antonio Olazábal

Al ser el primer nivel de Gobierno entre la ciudadanía y la administración pública, los ayuntamientos deberían ser los entes más transparentes en lo que a su gasto e información pública se refiere, pero esto no es así, lamentó Juan Manuel Casanueva, director de Social Tic.

El experto en materia de transparencia destacó que los municipios mayormente son los que tienen que cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, como lo es la recolección de basura, alumbrado público, prevención del delito; es por ello que es muy importante que los ayuntamientos tengan abiertos sus datos, que la gente sepa si se están erogando sus impuestos en los servicios que es obligación de una Comuna dar.

“Los municipios son los que tienen mayor potencial de generar datos útiles que afecten para bien a la vida de las personas. Si un Municipio transparenta en qué se gasta el dinero, un ciudadano o ciudadana en que se gastan el dinero, sabe por qué hay baches, por qué no hay baches, sabe si están funcionando o no las luminarias”, explicó.

“Los municipios son el eje más importante de la transparencia y la apertura de datos para las personas que viven ahí, y lo que sí hemos visto es que la mayoría de los municipios son también los más opacos”, añadió.

Manuel Casanueva quien estuvo presente en el panel ‘ Datos Abiertos para Controlar la Corrupción’, en entrevista detalló que la mayoría de los municipios en Sinaloa y México en lo general, no tienen la información que por obligación deberían tener en sus portales de transparencia, siendo esto algo grave, debido a la cercanía que tiene la ciudadanía con su Ayuntamiento.

“Donde no tienen los datos abiertos, donde su estadística es muy limitada, donde no desagregan su presupuesto y su gasto, si acaso te van a dar las cifras generales, pero no te van a dar el rubro y en qué se gastando cada uno de lo presupuestado”, detalló.

Agregó que es necesario estar cerca de los servidores públicos municipales, como lo son los alcaldes, sus equipos de trabajo, así como los regidores que integran una Comuna, que al final son los que toman las decisiones que influyen en la vida diaria de la ciudadanía.

“Básicamente deberíamos desde ciudadanía identificar qué tan abierto, qué tan transparente es mi Municipio, porque yo quiero saber, debería saber en qué se está gastando mi dinero, y qué acciones están haciendo y lo mismo aplica para los cabildos municipales, ahí sí a nivel de Cabildo deberíamos saber qué decisiones se van a decir, qué se está hablando en tiempo real y debería haber espacios para participar en las discusiones de los cabildos porque ahí se toman las decisiones de una ciudad”, detalló.