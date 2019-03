La mazatleca Ana Emilia va por su primer premio como youtuber

La pequeña pide apoyo a sus seguidores para ganar el premio Revelación digital, de la revista Eres; el 11 de marzo vence el plazo para votar

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La youtuber mazatleca Ana Emilia Contreras está nominada a los Premios Eres 2019, en la categoría de Revelación Digital.

La pequeña está que no cabe de la emoción y reveló a Periódico Noroeste los detalles de la nominación, que comparte con otros influencers como Amara Que Linda, Sophie Giraldo, Mini Land y Oxigenados Squad; las votaciones son a través de la cuenta de Instagram de la Revista, @revistaeresmx, y cierran este 11 de marzo.

“Estoy nominada por primera vez a unos premios, estoy en Revelación Digital para la revista Eres, por primera vez iré a unos premios, estaré en la alfombra roja y compartiré no solo con mis youtubers favoritos, sino que conoceré a muchos artistas y sobre todo a mucha gente que asistirá al Auditorio Nacional”, expresó.

“Estoy emocionada, súper feliz, han sido ya casi tres años de trabajo de esfuerzo y esto que me está pasando es el resultado de ello. Nunca me voy a rendir, seguiré siempre, eso es lo que me han enseñado mis papás y quiero poner en alto el nombre de mi ciudad, mi Mazatlán, de mi gente”, añadió la protagonista de Tv Ana Emilia.

Los premios se realizarán este 11 de marzo en el Auditorio Nacional, y tiene varias categorías, en las que destaca la de “Mejor Roast Yourself”, en la que compiten también los mazatlecos Juan de Dios Pantoja y Kenia Os, en la misma categoría se encuentra La Divaza, Xime Ponch y Gibby.

“Si no tienes Instagram, puedes votar diariamente en la página de premios Eres, busca mi foto en la categoría de revelación digital dale click y listo, ya votaste”, agregó Ana Emilia, vía telefónica.

Es importante que los seguidores de Ana Emilia sigan la cuenta de la revista Eres Mx, para poder que sus like cuente como voto, después buscarán la foto, entra a los comentarios y escribe #votoportvanaemilia, puedes hacerlo varias veces.

Ana adelantó que esta preparando a detalle su vestido, pues además de participar en la alfombra roja de los premios, será la portada del mes de abril de esta publicación.

Ya tiene su muñeca

Las sorpresas no paran con Ana Emilia, y es que la Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán en 2016 ya tiene su propia muñeca en todas las tiendas departamentales del país, misma que han estado adquiriendo todas sus pequeñas seguidoras.

“Ya está a la venta mi muñeca en las principales tiendas departamentales del país y también está próximo en salir mi línea de mochilas, lapiceras, loncheras y ropa”, dijo la pequeña.

La youtuber porteña tiene tres años subiendo videos a su canal de Youtube, TV Ana Emilia, que tiene más de 4 millones y medio de suscriptores.