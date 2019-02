La mazatleca Mariana Valenzuela es invitada de honor en Juego de Estrellas de la NBA

Mariana Valenzuela Medina está de manteles largos este fin de semana.

La mazatleca resultó elegida como la única mexicana en ser parte de las actividades del Juego de Estrellas de la NBA que se desarrolla este fin de semana en Charlotte, Carolina del Norte.

Valenzuela Medina recibió la invitación y distinción de ser invitada a este evento de tanta relevancia a nivel internacional, como lo es el Juego de Estrellas del mejor baloncesto del mundo.

La NBA eligió a 24 jugadoras de gran talento en todo el mundo y la porteña fue una de las seleccionadas.

El programa está denominado Basquetbol Sin Fronteras, teniendo una participación en cancha, con visoreo y juego durante todos los festejos alrededor del partido de mitad de campaña.

La seleccionada nacional comparte duela con jugadoras de Argelia, Angola, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, China, Croacia, Egipto, Francia, Alemania, India, Japón, Lituania, Malí, Mozambique, Nueva Zelanda, Senegal, España y Turquía.

Rebound outlet into Jab pull up with 2021 Mariana Valenzuela 🇲🇽 and 2021 Sadou Ndiaye Gueye 🇸🇳 #BWBGlobal Camp#WorldWideHoops 🌎🏀@PBRhoops pic.twitter.com/deB9oCYG8x