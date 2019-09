La mesa directiva aún está en el aire, todas las fuerzas la quieren, afirma Graciela Domínguez

La líder de la bancada Morena en el Congreso del Estado reconoció que aún no definen qué partido político presidirá la mesa directiva en el segundo año de ejercicio de la 63 Legislatura

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado buscan presidir la mesa directiva, reconoció Graciela Domínguez Nava, líder de la bancada de Morena en la 63 Legislatura.

La Diputada quien preside la Junta de Coordinación Política explicó que aún no está definido quién presidirá la mesa directiva del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 63 Legislatura , sin embargo compartió que todas las fuerzas políticas la quieren.

“Estamos platicando todas las fuerzas... lo vamos a definir el día primero. Hemos estado teniendo reuniones”, expresó.

Semanas atrás el Partido Revolucionario Institucional criticó a Morena por querer acaparar todo en el Congreso del Estado, dado que Marco César Amaral Rodríguez, Diputado que hoy preside la mesa directiva es del Partido del Trabajo, partido político que estuvo en coalición con Morena en las pasadas elecciones, por lo que Sergio Jacobo Gutiérrez, líder del PRI en la 63 Legislatura externó su aspiración para que el tricolor sea quien dirija la mesa.

Cuestionada sobre las demandas del PRI, Graciela Domínguez Nava explicó que no sólo el Partido Revolucionario Institucional la quiere, y aún no hay nada definido, pero lo que sí afirmó es que respetarán que quien coordine la Jucopo, no presida la mesa directiva.

“Hay posibilidades de que la maneje cualquier Diputado porque nuestra Ley Orgánica así lo establece, no te establece un requisito, más que ser Diputado y no ser de la bancada que coordina la Junta de Coordinación Política”, detalló.

“De ahí en fuera cualquier Diputado cumple con los requisitos y pues vamos a estar caminando en esto, hay diversidad de propuestas, el PT pide que el Diputado Almaral continúe, el PRI busca ellos presidir, el PAN busca presidir, entonces vamos a seguir platicando para ver si podemos llegar a acuerdos”, subrayó.

La Legisladora de Morena agregó que no importa el número de diputados que tenga cada fracción política en la 63 Legislatura, cualquiera puede presidir la mesa directiva del Congreso del Estado, pero aún no hay una decisión tomada.

“Vamos a seguir platicando y ya en su momento vamos a establecer el día primero, que es el día que hay que definir... cualquier Diputado puede ser, la ley no establece que tiene que pertenecer a un grupo con determinado porcentaje de representación”, afirmó.