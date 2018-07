La mexicana Bibi Wetzel gana oro en Mundial de Gimnasia Síndrome de Down - Noroeste

GIMNASIA

La mexicana Bibi Wetzel gana oro en Mundial de Gimnasia Síndrome de Down

María Bárbara Wetzel se lleva la presea dorada en la final de all around

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ La mexicana María Bárbara Wetzel, mejor conocida como “Bibi”, ganó la medalla de oro en la final de all around del Campeonato Mundial de Gimnasia Síndrome de Down 2018.

La joven, originaria de Veracruz, derrotó a las británicas Evie Rodwell y Lilly Hardy en Alemania.

