La mexicana Gaby López queda fuera del Drive On Championship luego de dar positivo por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO._ La mexicana Gaby López dio positivo por coronavirus y estará ausente del Drive On Championship, que debía marcar este fin de semana su regreso al circuito de la LPGA luego de una parada de más de medio año.

“Como parte del proceso de pruebas de Covid-19 en el tour de la LPGA, fui informada de que di positivo y me retiro del Drive On de esta semana”, escribió la competidora en su cuenta de Twitter.

