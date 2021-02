La militancia quiere sacar a los viejos dinosaurios, dijo Mario Rafael González Sánchez sobre PT

El Diputado del Partido del Trabajo Mario Rafael González Sánchez responde a Leobardo Alcántara Martínez, Dirigente estatal del partido, acusándolo de ofrecer puestos sin consultar a la militancia

América Armenta

CULIACÁN._ La reunión realizada entre militantes del Partido del Trabajo en Sinaloa, encabezada por el Diputado Mario Rafael González Sánchez, la cual el Dirigente estatal del Partido, Leobardo Álcantara Martínez dijo desconocer, fue para organizarse y que las autoridades nacionales del PT los tomen en cuenta, dijo el legislador, pues señaló que el dirigente está ofreciendo cargos a expensas de los militantes, considerando que hay cotos de poder de “dinosaurios” que buscan derrotar.

“La militancia está trabajando para acabar con los dinosaurios que han estado manejando con cotos de poder y económicos”, dijo González Sánchez respecto a la reunión que valió la molestia de Alcántara Martínez.

El legislador aclaró que él como militante del PT y Diputado local tiene envergadura para reunirse con quien quiera hacerlo, ya sea militancia con o sin cargos dentro del partido o las autoridades nacionales del partido.

“Él ha estado entregando y prometiendo mi candidatura y la candidatura de mucha gente y no por medios no muy claros, la militancia que se reunió conmigo todo el mundo está pidiendo al dirigente nacional que voltee a vernos a nosotros”, dijo el legislador, señalando que sin la militancia no se van a dar los cargos públicos o apoyos para que trabajen.

González Sánchez aseguró que la militancia con la que se reunió la semana pasada es de los 18 municipios de la entidad, señalando que no tiene claro el porcentaje de personas inconformes con la dirigencia de Alcántara Martínez, pero que en todos los espacios hay quienes no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando por el actual dirigente.

“Es un asunto interno partidista y él lo hace público tratándome de golpear tratando de denostarme, que no tengo derecho, que no soy militante, que me va a expulsar ¿si no soy militante cómo soy diputado del partido?”, refirió, considerando que el dirigente está cayendo en contradicciones, sobre una reunión privada que debió quedar en el interior del partido, pero que Alcántara Martínez hizo pública.

Para expulsarlo del Partido del Trabajo, explicó el legislador, tiene que haber un proceso que no se ha iniciado, pero señaló que no ha cometido ninguna falta grave y que se ha mantenido tranquilo.

Registro

Acusó también que bajo la dirigencia actual, el Partido del Trabajo perdió el registro en Sinaloa, que recuperó en las elecciones 2018 gracias a los votos de González Sánchez aportó, aseguró el diputado.

“El registro ya lo había perdido Leobardo Alcántara en la elección anterior cuando llego yo la recuperamos con la votación que subí yo, y desde entonces estamos teniendo diferencias porque no me he dejado manipular, no me he dejado prácticamente hacer y deshacer conmigo y con mi persona y también una cuota de sueldo de poder que quería que le diera”, denunció.

En cuanto al trabajo en la entidad, González Sánchez expuso que solamente se han visto reuniones cuando vienen visitas, como el caso del Diputado federal Gerardo Fernández Noroña o algún otro personaje, pero enfatizó que legalmente los estatutos dicen que cada año debe haber una asamblea nacional y cuatro asambleas por municipio, las cuales se deben de llevar a cabo en los 18 municipios de Sinaloa, pero no se ha nombrado algún comité o coordinador en ellos.

“Tenemos dos años pidiendo reuniones, que se hagan los comités municipales y él, Leobardo Alcántara, no se ha dignado, no nos ha hecho el honor de acompañarnos a ninguna de nuestras reuniones y él no ha hecho una sola reunión en dos años”, dijo sobre la molestia del dirigente en la reunión en la que no estuvo presente, ya que no fue requerido.

“Lo que se ha hecho lo he hecho yo en conjunto con otros militantes que estamos pidiendo que se voltee a ver a Sinaloa, estamos pidiendo nada más lo que merece cada militancia, queremos cuadros para la militancia y finalizar las prácticas de que yo pongo el dedazo”, manifestó.