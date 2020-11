La misión de la empresa durante la pandemia fue y es sobrevivir: director de Ver de Verdad

En entrevista con Codesin, Hugo Moreno González señaló que ha sido complicado encontrar un balance entre lo que es salvar el negocio y cuidar la salud

Antonio Olazábal

17/11/2020 | 11:11 AM

La misión de Ópticas Ver de Verdad, empresa que cuenta con 104 sucursales en el país, fue y es sobrevivir durante lo que dure la pandemia de Covid-19, expresó Hugo Moreno González, en charla con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

El director general de Ópticas Ver de Verdad indicó que la pandemia los tomó cuando buscaban expandirse, y debido a ello frenaron todo tipo de apertura de negocios y el objetivo principal fue sobrevivir.

"Les comunico decisiones que habíamos tomado en esa semana, unas de ellas eran todo el equipo directivo reducirnos el sueldo y entrar en un modo supervivencia... nosotros habíamos hecho un plan de expansión para el 2019 para abrir 40 sucursales en el 2020", mencionó.

"Para mí era bien claro, y era sobrevivir, para mí el método fue 'enfócate en sobrevivir' y qué hicimos. Primero todos los directivos nos redujimos el sueldo, paramos todos los gastos no esenciales, detuvimos todas las inversiones, teníamos cerca de 10 contratos por firmar que obviamente no los firmamos, no renovamos contratos temporales que teníamos de gente", añadió.

Moreno González compartió que cuando empezaron a cerrar los comercios algunos estados, la alerta de salvar sus negocios inició, pero no solo eran sus establecimientos, también tenían que salvar la vida, por lo que toda esta pandemia se ha tratado de mediar el proteger la salud física y financiera.

"Nos habíamos preparado todo el año pasado para crecer, y de repente se empiezan a cerrar, el primer Gobierno que cerró, el que primero nos afectó fue Jalisco; el Gobernador de Jalisco sale y cierra y nos cierran las tiendas, y después empiezan los demás gobernadores y empiezan a cerrar otras ciudades", explicó.

"Una de las cosas que más he vivido es la ambigüedad, ha sido la ambigüedad de, si fuera por la salud todos deberíamos habernos guardado y nadie debió haber trabajado, pero la empresa también hay que salvarla, el trabajo de uno hay que conservarlo, entonces, tienes la ambigüedad de la salud, y la continuidad y el trabajo", profundizó.

El director de Ver de Verdad comentó que el mes de abril, fecha en que comenzaron a cerrar algunos negocios, las ventas cayeron en un 90 por ciento, pero afortunadamente lograron amortiguar el golpe, ya que siempre contaron con fondos que ahorraron derivado de sus buenas ventas de años anteriores, situación que sirvió para que la empresa sobreviviera.

"Gracias a Dios tuvimos un excelente 2019, habíamos empezado muy bien el 2020, teníamos un guardadito de estos años, más otro guardadito que teníamos para crecer, y nos agarró financieramente bien parados, yo siempre he sido muy conservador en el tema del flujo, siempre he sido de los que guardan para este tipo de situaciones, que muchas veces no suceden pero esta vez sí sucedió", subrayó.