PASADENA (SinEmbargo).- El módulo espacial InSight, la primera misión de la NASA que quiere estudiar específicamente el interior de Marte, aterrizó este lunes con éxito en la superficie del planeta rojo.

La sala de control del Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena,California en Estados Unidos recibió a las 11:53 horas local la señal de que InSight se había posado en Marte.

“Te siento, Marte. Y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy aquí. Estoy en casa”, dijo en su perfil oficial de Twitter el módulo InSight, que transmitió en directo y a través de esta red social su viaje desde la Tierra desde el pasado mayo.

Our @NASAInSight spacecraft stuck the #MarsLanding!

Its new home is Elysium Planitia, a still, flat region where it’s set to study seismic waves and heat deep below the surface of the Red Planet for a planned two-year mission. Learn more: https://t.co/fIPATUugFo pic.twitter.com/j0hXTjhV6I