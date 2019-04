ATLETISMO

La multimedallista Rosa María Guerrero visitó el puerto previo a su participación en el Abierto Nacional de Medellín

La deportista mazatleca está enfocada en los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo en Lima

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Atleta concentrada, respetuosa de su trabajo, muy disciplinada, pero sobre todo enfocada en ser mejor cada día, la multimedallista Rosa María Guerrero visitó el puerto previo a su participación en el Abierto Nacional de Medellín, Colombia, que se llevará a cabo del 6 al 12 de mayo.

Especialista en el lanzamiento de bala y disco, el orgullo del Fraccionamiento Puesta del Sol, está enfocada en los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo en Lima, Perú, donde buscará implementar una nueva marca personal.

“Va muy bien el proceso, ahorita estoy en una etapa de fuerza máxima para posteriormente en Lima, Perú, llegar a mi macro ciclo sellado, para tener un buen desempeño en competencia. Voy por medallas, en bala voy compactada con la 54 y en disco totalmente sola”, comentó.

La mazatleca, quien en 2012 de la mano del entrenador Iván Rodríguez Luna inició su carrera en el deporte adaptado, ha cumplido cada uno de los sueños que se ha trazado, por lo que Tokio 2020 sería como colocar la cereza en el pastel en su trayectoria deportiva.

“En cada uno de los eventos pongo lo mejor de mí, pero ese evento es fundamental, todo se puede lograr, nunca me he limitado, siempre he sido fuerte, luchona y sé lo que quiero, porqué voy y a lo que voy”, expresó.

“Superar cada una de mis marcas me motiva a seguir adelante, todo es trabajo en equipo, es fruto de un proceso de entrenamiento y técnica, tanto de auxiliares como de entrenadores”.

Rosa María Guerrero, quien cumplirá cuatro años en noviembre próximo en el Centro Paralímpico Mexicano donde se concentran las disciplinas de atletismo, tenis de mesa, powerlifting, atletismo campo, tiro con arco, futbol para débiles visuales, entre otros, se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones por lo que el compromiso es mayor.

“Lo que quiero que vean en mí es que todo se puede lograr, los sueños que yo tenía se han llevado a cabo, los estoy cumpliendo, los estoy haciendo realidad, con esfuerzo y trabajo, mucha disciplina, porque no te puedes sentar a soñar sin hacer nada más, tienes que estar cultivándolos día a día para recoger los frutos”, dijo.

“No se cansen de luchar, no se desesperen, no decaigan. Todos los sueños se cumplen y algún día los veré yo también triunfando”.

Rosa María Guerrero regresará a la Ciudad de México para continuar con su preparación física, ya que entre las competencias en las que participará este año se encuentra el Campeonato Mundial a desarrollarse en noviembre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).