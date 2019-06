La mÃºsica es la conexiÃ³n con el ser, dice el pianista Daniel Ochoa

SINALOENSE EN SALZBURGO

La música es la conexión con el ser, dice el pianista Daniel Ochoa

El sinaloense Daniel Ochoa, originario de Guasave, estudia la maestría en piano en el Mozarteum, en Salzburgo

Nelly Sánchez

Cuando Daniel Ochoa estudiaba secundaria le regalaron un disco con valses de Chopin y le llamó mucho la atención, pero cuando escuchó otro con sus conciertos, quedó impresionado y entonces decidió que sería músico. Hoy estudia la maestría en piano en el Mozarteum de Salzburgo.

Para él, que ha tocado en algunas de las salas más importantes de México y en países como Costa Rica, Barcelona, Moscú y Salzburgo, y recientemente participó en el cierre de la Temporada de Primavera de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la música representa la conexión con los demás seres humanos.

"Nunca he encontrado una definición de música, creo que la mejor definición de música es cuando se toca. Sin embargo, creo que como todas las artes es un lenguaje, funciona no sólo para comunicar, sino para enseñar a la gente a compadecer", dice.

"Creo que cuando alguien va a un concierto siente lo mismo que el artista, o de alguna manera hay una especie de conexión, telepatía sentimental, que de cierta manera, cuando se va seguido, se genera una costumbre y nos ayuda a compadecer al prójimo, sentir lo mismo".

La música lo toca a los 12 años

Daniel Ochoa Gaxiola es originario de Guasave, nació en 1993 y comenzó su formación musical a los 14 años, en la Escuela Superior de Música del Estado de Sinaloa, bajo la cátedra de Rocío González Benítez.

En 2011 pasa a la cátedra de Alejandro Sánchez Miyaki, con quien termina los estudios de Técnico Ejecutante de Piano en Junio de 2012.

Sus primeros acercamientos, recuerda, fueron hacia la música popular. A los 6 años empezó a estudiar el órgano, luego la guitarra y tocaba algunas canciones vernáculas.

La primera vez que escuchó a Frédéric Chopin tenía 12 años, y era un disco de valses que le habían regalado a uno de sus primos.

Le interesó tanto, que cuando empezó a venir a Culiacán, a prepararse para las olimpiadas que hacían con alumnos de la secundaria, él iba a una tienda de discos que está en Forum a buscar música clásica.

"Primero compré dos discos de Mozart, después dos de Beethoven, y la tercera vez que fui pregunté por algo más y me ofrecieron a Chopin. Lo compré, llegue a casa, lo puse y me quedé impresionado".

El disco contenía obras de ganadores de la competencia de Chopin en Varsovia, pero cuando escuchó el que tenía sus conciertos , quedó cautivado.

"Con el primer tema me sentí tan tocado y en ese momento dije 'quiero ser músico, quiero ser pianista'".

Entonces tenía 12 años y a los 13 vino a esta ciudad a tomar un curso de verano de piano y posteriormente se mudó para estudiar la carrera técnica de música en la Escuela Superior de Música del estado, con la maestra Rocío González y luego con Alejandro Miyaki.

De México a Europa

Después, en la Ciudad de México estudió la licenciatura en Piano, en la Escuela Superior de Música del INBA, bajo la cátedra de Yolanda Martínez y desde septiembre del año pasado, estudia la maestría en piano en el Mozarteum, una de las instituciones más renombradas en el mundo.

"El Mozarteum es de las 5 mejores escuelas de formación musical en el mundo, en Europa es un referente, la audición fue difícil porque fuimos mas de 200 músicos del mundo y sólo aceptaron a 20 o un poquito menos. Estoy muy feliz de estar ahí", asegura.

Al Mozarteum llegó por una convocatoria, hubo una preseleccionan en línea y fue invitado a hacer una audición. Daniel fue en junio de 2018 y luego de pasar algunos filtros, finalmente fue aceptado.

"La mayoría de los estudiantes que van contactan al maestro antes, los escucha, les da una clase o dos y entran", dice.

"Yo no tuve esa oportunidad porque Salzburgo está muy lejos... Es difícil que te acepten si no has tomado clases con ellos y a mí me aceptó el director de la cátedra de piano del Mozarteum, después de la audición con siete maestros, en la que toqué una sonata de Beethoven, un estudio de Rachmaninov, algo de Bach y Chopin".

De dos etapas se conforma la audición, hay una primera ronda, seleccionan, se toca la siguiente uno o dos días después, y luego se dan los resultados.

Salzburgo, comparte, es una ciudad que le agrada, es pequeña, su arquitectura sigue siendo barroca, no tiene tanto tráfico, el clima es frío y se vive bien.

"La calidad de vida en Europa es alta y tengo suerte porque no pago renta, ni cocina, aprendí a cocinar".

Mozart por todas partes

Ese ambiente musical lo respira todo el día en Salzburgo.

"Por donde vayas ves Mozart, los conciertos son de altísimo nivel, afortunadamente en el Mozarteum nos dan cortesías para entrar a los conciertos", comparte.

Y en la escuela, tiene la oportunidad de estudiar las 24 horas del día, si así lo desea. Las aulas están equipadas con pianos de cola, solo hay dos verticales y todo está digitalizado.

"Tenemos un sistema online a través del cual reservamos salones y con la tarjeta de estudiantes abrimos el salón que reservamos".

En poco menos de un año, Daniel siente que ha perfeccionado la fineza en la interpretación. Sus planes, comparte, son seguir en Mozarteum hasta terminar la maestría, que es de tres años y posteriormente, estudiar quizás un postgrado.

"El Mozarteum se caracteriza por ser realmente muy finos al tocar, hay mucho cuidado del sonido que se produce y en el estilo, todos los pianistas que están ahí son virtuosos, lo que ahí se juega es la excelencia, un nivel realmente muy alto y creo que estoy en ese proceso de conseguirlo".

"Me gusta mucho tocar a Rachmaninov, me siento cómodo, creo que me queda bien a mi físico y a mi carácter".

