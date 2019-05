La NASA registra desde el espacio contaminación del aire en el país; de Chiapas a Jalisco está de miedo

A través de su cuenta de Twitter, publicó la imagen de la semana, la cual corresponde a los incendios reportados en el sur del territorio mexicano. La fotografía fue captada por el instrumento Aqua MODIS de la NASA

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA, compartió esta tarde un mapa en el que se observan desde el espacio los 144 incendios forestales que se registran en al menos 21 entidades del país hasta hoy. Se puede advertir un corredor de humo que va desde Chiapas hasta Jalisco, con fuerte intensidad en Veracruz y Tabasco.

La capital mexicana sufre este día una crisis ambiental que llevó a las autoridades a limitar la actividad en las escuelas. A los ciudadanos les ha recomendado no salir de sus casas, usar tapabocas y cerrar las ventanas.

A través de su cuenta de Twitter, la NASA publicó la imagen de la semana que corresponde a los incendios reportados en el centro-sur-sureste del territorio mexicano. La fotografía fue captada por el instrumento Aqua MODIS.

“#NASAWorldview Image of the Week: Fires in Southern Mexico, as observed by the NASA Aqua MODIS instrument on 5/12/19″, escribió en su red social.

No sólo el Valle de México atraviesa por una emergencia ambiental ante el incremento de los índices de contaminación por los incendios registrados en los últimos días. También algunos municipios de Jalisco se encuentran bajo una Alerta Atmosférica, debido al incendio forestal reportado desde ayer en el área Natural Protegida (ANP) del Bosque de La Primavera.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó a las 19:24 horas del domingo sobre la presencia de un incendio forestal en inmediaciones de La Venta del Astillero, en el paraje de La Mesita, con riesgo hacia el Bosque de La Primavera, por lo que enviaron al lugar a 83 oficiales, 18 vehículos y un helicóptero para tratar de combatir el siniestro.

🚨 #ReporteDiario 13/05/2019 Se reportan 144 #IncendiosForestales en 21 entidades 🔥 👩‍🚒 74 Están activos 🔥💦 32 Se encuentran en proceso de liquidación 💦🌲 38 Ya se liquidaron 10 están dentro de áreas naturales protegidas 🦁🐒 4,031 combatientes 👨‍🚒🔥 trabajando pic.twitter.com/5zZSc5aUuM — CONAFOR (@CONAFOR) 13 de mayo de 2019

Posteriormente, el Gobierno de Jalisco dio a conocer que también acudió al sitio el equipo aéreo Tláloc, que hasta el último corte había realizado ocho descargas de agua. Además, se trasladó hasta la zona una pipa de agua, dos carros motobomba, 19 vehículos Pick Up, una ambulancia y tres Humvee.

#ÚltimoMomento Se registra #IncendioForestal en inmediaciones de La Venta del Astillero, en el paraje de La Mesita, con riesgo al ANP #BosqueLaPrimavera #Jalisco Se prioriza la atención a las casas cercanas al fuego. Atiende: 83 oficiales, 18 vehículos y 1 helicóptero. pic.twitter.com/xvI1dE093D — CONAFOR (@CONAFOR) 13 de mayo de 2019

ACTIVAN ALERTA ATMOSFÉRICA

Mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó a las 20:00 horas de ayer una Alerta Atmosférica en La Venta del Astillero y el poblado de La Primavera, ubicado en el municipio de Zapopan, ante la contaminación generada por el incendio forestal registrado en los parajes de La Mesita y La Venta del Astillero, y que se encuentra dentro del polígono del área Natural Protegida (ANP) del Bosque de La Primavera.

En un comunicado, detalló que la acción forma parte de una medida preventiva por la pluma de contaminantes que expone a un riesgo moderado a la población que habita en la zona aledaña al siniestro.

Ante dicha situación, la Semadet pidió a la ciudadanía evitar las actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio; cerrar puertas y ventanas para que los contaminantes no ingresen al interior de los inmuebles; en caso de ser necesario, usar cubrebocas al salir a la calle.

Asimismo, recomendó tener especial cuidado con niños menores a cinco años, adultos mayores, asmáticos y personas con problemas respiratorios crónicos; y prohibió cualquier tipo de quema o fogata a cielo abierto.

Además, llamó a tomar líquidos en abundancia y evitar fumar, disminuir el uso de vehículos automotores y atender las indicaciones que emitan las Unidades de Protección Civil y Bomberos.

La dependencia también exhortó a las autoridades municipales a seguir reportando incidentes relacionados a la Dirección de Gestión de la Calidad del Aire de la Semadet, con la finalidad de acordar protocolos de respuesta adecuados de acuerdo al Plan de Respuestas a Emergencias y Contingencias Atmosféricas de Jalisco (PRECA).

Por otro lado, indicó que en los municipios donde se activó Emergencia y Alerta Atmosférica desde el pasado miércoles continúan activos los episodios de mala calidad del aire, debido a que aún no han sido controlados todos los incendios forestales que generan la pluma de humo.

Recuerda que esta activa la #AlertaAtmosférica en La Venta del Astillero y Poblado de la Primavera, municipio de Zapopan por incendio forestal. Es necesario seguir estas recomendaciones 👇: pic.twitter.com/QpE1dZTHDX — SEMADET Jalisco (@SemadetJal) 13 de mayo de 2019

Zapotlán El Grande, Zapotiltic y Sayula tienen Emergencia Atmosférica; en tanto, Talpa de Allende, San Gabriel y Ahualulco De Mercado cuentan con Alerta Atmosférica.

POR INCENDIO, SUSPENDEN CLASES EN ZAPOPAN

La Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco informó la mañana de este lunes la suspensión de actividades escolares en el turno matutino y vespertino en los planteles de educación básica y media superior ubicados en Zapopan, debido a la contaminación generada por los incendios forestales registrados en los parajes de La Mesita y La Venta del Astillero.

“Los directivos de las escuelas que se vean afectadas, en cualquier otro punto de la ciudad, deberán evaluar la situación para tomar la decisión de suspender labores en el plantel de ser necesario. Madres, padres o tutores podrán pasar a recoger a los menores y en caso de no poder asistir, el personal docente tomará las medidas pertinentes mientras permanezcan en la escuela”, dijo en un comunicado.

Durante las primeras horas de este día, la Conafor precisó que su brigada y un carro motomba se sumaron al combate del fuego en el cerro del Najahuete; así como bomberos de Tlaquepaque, elementos de la Comisaría de Zapopan, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la Fiscalía del estado.

Más tarde, reportó a través de su cuenta de Twitter que el incendio forestal al interior del Área Natural Protegida del Bosque de La Primavera se encuentra controlado en un 70 por ciento.

EMERGENCIA EN EL VALLE DE MÉXICO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió la mañana de este lunes cualquier actividad al aire libre en los centros escolares públicos y privados de la Ciudad de México ante el incremento de los índices de contaminación.

En un comunicado, precisó que dicha medida aplicará para todas las escuelas de educación básica, debido a la alerta ambiental decretada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) al registrar un aumento en los niveles de contaminación en el Valle de México.

Por ello, la SEP emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra abstenerse de realizar activación física y deportes; eliminar cualquier actividad al aire libre: cívicas, culturales y de recreo en los centros escolares; evitar que los alumnos con problemas respiratorios y cardiovasculares asistan a clase, y acudir al médico en caso de presentar algún malestar.

Asimismo, informó que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México se mantiene atenta de las recomendaciones que emitan las instituciones correspondientes, y que las sugerencias señaladas son del conocimiento de todos los directores de las escuelas públicas de la ciudad.

MALA CALIDAD DEL AIRE

La calidad de aire en la Ciudad de México y su zona conurbada es mala, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la capital.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo informó que a las 08:00 horas, el sitio con mayor presencia de partículas contaminantes es el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, con 142 puntos.

De las 16 estaciones de medición en la Ciudad de México, sólo en cinco se registra una calidad de aire buena: Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco y Álvaro Obregón.

El punto más alto de partículas contaminantes se registra en la estación de Iztapalapa, con 139 puntos.

En el Estado de México, de las 13 estaciones, seis presentan una calidad de aire mala, cuatro señalan que el aire es bueno y sólo dos lo establecen como regular.

El punto más alto de partículas contaminantes se localiza en Nezahualcóyotl, con 143 unidades.

Pese al registro de las estaciones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha decretado contingencia ambiental.

También recordó que hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6; así como los de hologramas 1 y 2.