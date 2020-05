La NASCAR regresa con victoria de Kevin Harvick

DARLINGTON._ Este fue un viaje de 400 millas en la NASCAR moderna. Las tribunas estaban completamente vacías, todos llevaban mascarillas, algunos con los logotipos del equipo y otros optaron por máscaras médicas desechables. No se parecía en nada al patrocinio corporativo, la pompa y el circo patriótico que simboliza el serial.

Pero cuando los motores arrancaron en el Darlington Raceway luego de un descanso obligado de 10 semanas durante la pandemia de coronavirus, todo se convirtió en una vieja carrera normal.

Kevin Harvick venció a Alex Bowman para ganar la primera carrera de NASCAR en este regreso, un espectáculo seguido de cerca para ver si la serie de carreras más grande de los Estados Unidos es capaz de volver a trabajar con éxito.

"Sólo quiero agradecer a todos los de NASCAR y a todos los equipos por dejarnos hacer lo que hacemos", dijo Harvick. "No pensé que fuera a ser tan diferente, pero aquí está todo muy silencioso. Extrañamos a los fanáticos".

NASCAR desarrolló un plan de salud aprobado por funcionarios en Carolina del Sur y Carolina del Norte, y programó siete carreras en los siguientes 11 días en dos pistas. A medida que otros estados comenzaron a abrirse, la serie incluyó más carreras para llenar el calendario con 20 eventos en siete estados del sur desde este domingo y hasta el 21 de junio. No habrá espectadores al menos hasta esa fecha.

Pero incluso para llegar al Coca-Cola 600 la próxima semana en el Charlotte Motor Speedway, NASCAR tuvo que acertar en Darlington.

Se requirió que los equipos presentaran listas por adelantado con sólo 16 miembros asignados por automóvil. Los nombres estaban en una lista en un punto de control justo al lado de la autopista Harry Byrd y todos los que pasaban debían tener su temperatura corporal controlada y registrada antes de que pudieran ingresar.

NASCAR no tuvo que rechazar a nadie, y los 40 pilotos fueron autorizados para competir. NASCAR se ha negado a hacer las pruebas Covid-19 para garantizar que esas pruebas lleguen a los necesitados.

STAGE WINNER: @keselowski holds off a late charge from @AlexBowman88 and @MartinTruex_Jr to win the second stage in #TheRealHeroes 400. pic.twitter.com/Uoovlho8iM