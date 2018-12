La Navidad llega a MazatlÃ¡n... cargada de basura

La Navidad llega a Mazatlán... cargada de basura

Calles y andadores fueron inundados de desechos esta mañana tras los festejos en los hogares; en algunas colonias la recolección será hasta el jueves

Fernanda Magallanes

25/12/2018 | 10:31 AM

El ajetreo de la Noche Buena que se convirtió en Navidad en las primeras horas de hoy dejó en el puerto vialidades y andadores atascados de basura, por lo que se espera una semana crítica en la recoleccción del servicio.

Esto, ante el retraso en la recolección de los desechos sólidos en el puerto por la falta de unidades que están en reparación.

La Avenida Los Delfines, en el Infonavit Alarcón, registra al menos 100 metros de bolsas con basura, algunas con restos ded comestibles que empiezan a generar malos olores.

Desechables, restos de piñatas, botes de aluminio y botellas de envase pet también sobresalen en las bolsas.

Otros asentamientos como Infonavit Playas, Infonavit Jabalíes y la Villa Galaxia también tienen calles cargadas de mucha basura.

La basura en algunas de estas colonias no pasaría este miércoles, pues sus días de recolección son martes, jueves y sábados, por lo tanto sería hasta el jueves dicha recolección.

“Año con año es la misma, ya sabemos que no pasa la basura pero la gente no entiende, esto es infección y a mí me ocasiona problemas porque tengo una tienda de abarrotes enfrente y yo sí trabajo”, comentó un vecino del Alarcon.