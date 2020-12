La Navidad los une

La influencer Paola Salcedo y el futbolista Nico Vikonis ya no son pareja, pero su hijo los une para darle amor y la mejor educación

Fernando Espinoza

La influencer de belleza Paola Salcedo está viviendo una de las mejores etapas de su vida: es madre y empresaria. Y aunque recientemente se separó de su pareja y padre de su hijo, el futbolista Nico Vikonis, tiene una sana convivencia para darle amor y educación.

La ex pareja aprovechó las fechas decembrinas para hacerse una sesión de fotos, como un recuerdo de la infancia de su hijo, Paola vive en Guadalajara, pero viaja constantemente por negocios, y Nico está en Mazatlán porque es parte de los jugadores del club Mazatlán FC.

En entrevista con Noroeste, Paola destacó que fue un proceso complicado, pues tanto ella como el deportistas son papás primerizos y los problemas en su relación se hicieron presentes, sin embargo, gracias a la educación que recibió de sus padres y sus consejos durante su maternidad, llegó a consolidar una relación de amistad con su ex pareja.

"Entendí que finalmente es su padre y aunque nuestro amor terminó y ya no podemos estar juntos como pareja, nuestro hijo nos va unir siempre. No fue fácil al principio, pero logramos diferenciar nuestros problemas con la educación de nuestro hijo, y más en estos momentos", destaca.

Paola piensa que la mejor manera de educar a su hijo es que conviva con su padre y aunque es difícil para ella que está una temporada con él y otra con ella, como por ejemplo pasará Navidad con ella y su familia, pero Año Nuevo con el futbolista uruguayo, tiene conciencia de que es la mejor opción.

Agrega que se siente "demasiada mujer" para poder dejar a un lado sus celos y problemas que tienen las ex parejas, para poder tener una nueva relación, ahora de amistad, con Nico, y ver por la integridad, felicidad y educación de su hijo.

"A mis amigas y algunos familiares les parece extraño que podamos ser amigos, que tengamos una relación cordial, pero no debería ser así, no debería extrañarles, al contrario, debemos normalizar una buena relación con nuestras ex parejas, más si tenemos hijos, yo a él lo elegí como papá de mi hijo y es un excelente padre".

En cuanto a la celebración de Navidad, dijo que su familia acostumbra a reunirse, hacer una comida especial, recibir y dar regalos, y es lo que piensa inculcarle a su hijo, Luka Mateo.

Una vida en el deporte

Paola Salcedo es hermana del futbolista Carlos Salcedo y aunque ahora su vida es en las redes sociales y la belleza, también tuvo una adolescencia deportiva, por esta razón el deporte formará parte de la educación de "Baby Luka".

"Su papá es futbolista, yo también fui deportista, mi familia son deportistas, entonces desde pequeño, apenas tiene ocho meses, pero tendrá una vida cercana al deporte, claro que él será lo que él elija, nosotros solo seremos sus guías", destaca.

Luka viajará estas vacaciones de diciembre por primera vez a Mazatlán, donde pasará los últimos días del año junto a su padre.

"Todavía no se va y ya me hace falta, aunque va con su nana y con él, qué te digo, es muy buen padre, pero siempre una como madre le hace falta estar cerca de él".