La Navidad ya está en Netflix a través de una serie de títulos

Si eres de los que espera terminen las celebraciones del Día de Muertos para darle paso a la Navidad, te compartimos los títulos navideños que están y arrobarán al catálogo de la plataforma

Sinembargo.MX

06/11/2020 | 09:12 AM

MÉXICO._ ¿Ya pusiste tu arbolito de Navidad?, ¿qué tanto esperas pase el Día de Muertos para oficializar la llegada de las fiestas decembrinas que asías cada año? Estas mismas preguntas se las hace Netflix, que esta semana arribó con un bombazo navideño.

Según datos sobre de visualización diaria de contenido original durante los días festivos de 2019, de esta plataforma de streaming, arrojaron que desde el 4 de noviembre sus miembros empezaron a disfrutar de más series y películas navideñas.

Entonces, para Netflix a partir de esta semana se hace oficial la fecha para sacar tus suéteres más coloridos, plantarte en descanso enfrente de tu pantalla y ponerte a disfrutar de los títulos navideños que tiene para ti.

Obviamente, el llamado “tío Netflix” no iba a dejar a sus sobrinos sin una guía para disfrutar de estos títulos, por ello ha compartido una lista de estrenos y reafirmado algunos títulos que ya están disponibles en la plataforma.

¡YA DISPONIBLE!

· Las crónicas de Navidad

· Un príncipe de Navidad trilogía

· El calendario de Navidad

· Navidad en África

· Navidad, loca Navidad

· Klaus

· Amor de calendario

· Noches blancas

· El caballero de la Navidad

· Intercambio de princesas

· Nailed It! Felices fiestas

· Sugar Rush Delicias Navideñas

· Operación Feliz Navidad (ESTRENO)

10 DE NOVIEMBRE

· Dash y Lily

13 DE NOVIEMBRE

· Jingle Jangle: Una Navidad mágica

18 DE NOVIEMBRE

· Remodelaciones festivas con el Sr. Navidad

19 DE NOVIEMBRE

· Intercambio de princesas 2

20 DE NOVIEMBRE

· Navidad Xtraterrestre

22 DE NOVIEMBRE

· Dolly Parton Navidad en la plaza

25 DE NOVIEMBRE

· Las Crónicas de Navidad 2

27 DE NOVIEMBRE

· Sueños de danza: El cascanueces de chocolate

· Sugar Rush Delicias Navideñas: Temporada 2

1 DE DICIEMBRE

· El deseo de Navidad de Angela

· Las películas Navideñas que nos formaron

3 DE DICIEMBRE

· Just Another Christmas / Tudo Bem No Natal Que Vem

PRÓXIMAS A ESTRENARSE EN DICIEMBRE

· Navidad en casa: Temporada 2

· Cómo arruinar la Navidad