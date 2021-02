La NBA anuncia a los 10 jugadores titulares del Juego de Estrellas 2021

os 10 titulares que fueron votados por los fanáticos, la prensa y los propios colegas

Noroeste / Redacción

Este jueves quedaron confirmados los titulares del All-Star Game 2021, que se llevará a cabo el domingo 7 de marzo en el State Farm Arena en Atlanta, hogar de los Atlanta Hawks.

Luka Doncic (tercera selección), Stephen Curry (séptima selección), LeBron James (decimoséptima selección), Kawhi Leonard (quinta selección) y Nikola Jokic (tercera selección) son los titulares por la Conferencia Oeste y Kyrie Irving (séptima selección), Bradley Beal (tercera selección), Kevin Durant (undécima selección), Giannis Antetokounmpo (quinta selección) y Joel Embiid (cuarta selección) por el Este.

¿Cómo se determinaron las elecciones? Mediante tres vías diferentes: el voto del público, de los jugadores y de la prensa especializada. El primero de los ítems tuvo un peso del 50 por ciento para el puntaje final, mientras que los otros dos representaron un 25 por ciento cada uno.

LeBron y Durant, las figuras principales

Un capitán se sigue repitiendo, el otro hace su estreno. LeBron James y Kevin Durant serán los capitanes de los equipos, recordando que una vez que se conozcan los suplentes, se llevará a cabo un Draft para confeccionar los planteles. El mismo será televisado y los propios jugadores se irán alternando los turnos, eligiendo primero entre el grupo de ocho titulares y luego entre los 14 suplentes.

El hombre de Los Ángeles Lakers fue el jugador más votado por el público por quinto año consecutivo desde el retiro de Kobe Bryant. Así, siendo el más elegido del Oeste, será capitán por cuarta vez desde que se implementó este formato en 2018 mientras que el líder del Este en el voto popular fue Kevin Durant, alguien que en 2018 había sido tapado por poco más de 40 mil votos por su entonces compañero Stephen Curry y en 2019 quedó bastante detrás de LeBron, mientras que en 2020 al no jugar ningún partido casi no fue considerado. Ahora si le sacó el lugar al MVP, el griego Giannis Antetokounmpo, segundo en su posición con un millón de votos menos que KD.

Luka Doncic llegó para quedarse

Después de hacer su estreno como All-Star siendo titular en la edición 2020, Luka Doncic repite en el 2021. El esloveno le ganó una dura pelea a Damian Lillard: terminó tercero detrás del hombre de Portland Trail Blazers en la selección de los otros jugadores y de la prensa, pero se quedó con el puesto como titular por la elección de los fanáticos en la que recibió casi 500 mil votos más que Lillard y fue el quinto jugador más seleccionado del Oeste sin distinguir posiciones. Así formará la mediacancha junto a Stephen Curry, líder en las tres votaciones de los guardias.

Su temporada no está siendo tan espectacular como se la esperaba y, a pesar de sus números de sus números de 29.1 puntos, 9.4 asistencias y 8.6 rebotes por partido, por el momento no tiene a Dallas Mavericks entre los seis mejores equipos de su conferencia. Para su popularidad eso no importó, estando entre los 10 jugadores que consiguieron más de 3 millones de votos. Trae Young, el otro joven de su camada que también había sido titular el año pasado, esta vez quedó quinto y lejos de repetir debido a que no entró ni en el top ten del voto de los jugadores.

Kawhi encima de AD por muy poco

Entre Luka Doncic y Damian Lillard no estuvo la única disputa cerrada de la Conferencia Oeste. Kawhi Leonard se quedó con el tercer lugar del frontcourt del Oeste por muy poco, superando por un margen pequeño a un Anthony Davis que recibió más votos de los jugadores pero menos amor de parte de la prensa.

Leonard, la estrella de LA Clippers, fue tercero en la votación popular y la de la prensa y cuarto entre los jugadores, por lo que su promedio de ranking lo favoreció ante un Davis cuarto entre entre los fanáticos con 313 mil votos menos que Kawhi, tercero entre los jugadores y quinto en la prensa, también por detrás del pivote francés Rudy Gobert de Utah Jazz.

Nikola Jokic completa el equipo del Oeste, siendo segundo en las tres votaciones atrás de LeBron James.

Beal recibió su reconocimiento

En 2020 había llamado la atención como Trae Young se coló entre los titulares del All-Star Game a pesar de la mala campaña de Atlanta Hawks. Ahora la noticia es Bradley Beal, titular a pesar del récord ampliamente negativo de su equipo (los Mavericks de Doncic también tienen récord negativo, pero es de 13-15 y están en zona de Play-In). Washington Wizards, el equipo de Beal, se ubica decimotercero en la Conferencia Este con un registro de 9-17.

Lo acompañará Kyrie Irving, segundo entre los colegas y los fanáticos pero cuarto para la prensa por detrás de Jaylen Brown y James Harden. Será la primera edición desde 2016 en la que Harden no es titular.

El frontcourt será para Kevin Durant, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo, con KD reemplazando a Pascal Siakam del equipo de 2019 (que había ingresado por Kawhi Leonard, escogido en 2018).

(Con información de NBA México)