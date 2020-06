La NBA aprueba el plan de jugar con 22 equipos en el final de la temporada regular

NUEVA YORK._ La junta de gobernadores de la NBA votó y aprobó este jueves por 29-1 el formato de 22 equipos de la liga para reiniciar la temporada regular 2019-20 en Orlando (Florida), tentativamente a partir del 31 de julio, se informó en un comunicado.

Según el plan del comisionado de la NBA, Adam Silver, y del comité asesor/financiero de la liga, 13 equipos de la Conferencia Oeste y 9 de la Este jugarán 8 partidos de temporada regular, un posible torneo para definir el octavo puesto y los playoffs, en el Walt Disney World Resort (Orlando).

La junta de gobernadores también aprobó la celebración de la lotería del sorteo universitario el 25 de agosto y el sorteo para el 15 de octubre.

El plan aprobado este jueves incluye a los 16 mejores equipos en las Conferencias Este y Oeste junto con los que están actualmente a 6 triunfos del octavo lugar en las 2 conferencias: Nueva Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix y Washington.

El posible torneo de play-in incluirá los equipos que acaben en el octavo y noveno puestos, si este último finaliza la temporada regular a cuatro triunfos del anterior. En ese caso, la octava y última posición para los playoffs se decidirá en un torneo de eliminación.

Los equipos comenzarán a entrenarse en sus instalaciones deportivas en julio y completarán los entrenamientos en Orlando más tarde ese mismo mes para luego iniciar la competición.

La NBA y el sindicato de jugadores negocian detalles del regreso relacionados con los protocolos de seguridad y la competición, dado que la vida en la burbuja de la liga se regirá por un conjunto de normas de seguridad.

Si bien los jugadores y entrenadores podrán jugar al golf o comer en restaurantes al aire libre, también deberán mantener el distanciamiento social.

La NBA planea realizar pruebas diarias uniformes para el coronavirus en el entorno del campus de Disney y si un jugador da positivo por el virus, la intención de la liga será la de sacarlo del equipo para ponerlo en cuarentena, tratarlo individualmente y continuar examinando a otros compañeros mientras compiten.

Los empleados en el complejo de Disney deberán mantener protocolos similares.

The NBA Board of Governors today approved a competitive format to restart the 2019-20 season with 22 teams returning to play and a tentative start date of Friday, July 31.

Full release: https://t.co/NYm89lLkX2