La NBA cambiarÃ¡ de balÃ³n oficial

Durante la temporada 2021/22, la NBA cumplirá su 75 aniversario. La mejor liga de basquetbol del mundo es, quizá, una de las mejores competiciones de todos los deportes que existen en el mundo en cuanto a organización, despliegue, shows y otros condimentos. También posee muchos elementos que la hacen tradicional y uno de ellos es su balón, pero para el ícono más protagonista que tiene el deporte en sí se avecinan tiempos de cambios.

Es que la NBA anunció este miércoles un acuerdo con la marca Wilson para ser el proveedor del balón oficial de la liga a partir de la próxima temporada 2021-22, cerrando casi tres décadas de alianza con Spalding. Vale destacar que Wilson fue la marca que fabricó los primeros balones oficiales de la NBA en 1946 y siguió siendo el proveedor durante 37 temporadas.

“Esta asociación con Wilson nos devuelve a nuestras raíces mientras planeamos el futuro”, dijo Salvatore LaRocca, presidente de NBA Global Partnerships, en un comunicado.

