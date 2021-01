La NBA investiga a Kyrie Irving por VIDEO donde aparece en fiesta sin mascarilla facial

NUEVA YORK._ El base Kyrie Irving se perdió este martes su cuarto partido con los Nets sin dar explicaciones de su mala actitud, lo que puede poner fin a su vínculo con el equipo de Brooklyn y también costarle una de la NBA que lo investiga por un vídeo en el que aparentemente está en una fiesta sin máscara facial.

En las imágenes que circulan en las redes sociales, un sonriente Irving baila con su hermana Asia en un piso cubierto de confeti y aplaude mientras ella apaga velas.

Si se descubre que el vídeo es reciente, ese comportamiento podría ser una violación de los protocolos de salud y seguridad que la liga ha establecido para luchar contra los contagios de Covid-19, que han convertido a la temporada de la NBA en la más impredecible de su historia.

Las pautas de la Liga prohíben a los jugadores ir a clubes, bares y salones. También prohíben asistir a reuniones sociales de más de 15 personas.

Esta investigación se produce durante una semana turbulenta, ya que la Liga está examinando sus propias reglas de prevención de salud y de seguridad contra el coronavirus.

The NBA will be examining this video of Kyrie Irving at his sisters party. Kyrie will also be ruled out this week. pic.twitter.com/8uC4Zgvgf3