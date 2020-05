La NBA podría prepararse para jugar la postemporada 2019-20 en octubre, dice Jared Dudley

LOS ÁNGELES._ La NBA podría estar preparándose para que la postemporada de 2019-20 pueda llevarse a cabo en octubre, en caso de ser necesario, de acuerdo con el alero de los Lakers de Los Ángeles, Jared Dudley.

“No creo que haya una fecha límite. Las personas con las que he hablado han dicho que podemos esperar todo el tiempo que necesitemos”, dijo el jugador en su cuenta de Twitter.

Oct was the latest I’ve heard.. The Thinking is the longer it takes to finish the longer they can push back the start of next season until December or January. Then giving the league a possible chance for fans if a vaccine or treatment comes available https://t.co/twmU7KXcy9