La NFC logra la victoria en el Pro Bowl virtual 2021

Así lo querían y así lo tuvieron. Pese a que la edición 2021 del Pro Bowl no se pudo llevar a cabo en el campo debido a la pandemia de Covid-19, el clásico de fin de temporada se jugó de manera virtual y resultó todo un éxito.

La Conferencia Nacional, representada por Marshawn Lynch, Jamal Adams, Bubba Wallace y Kyler Murray, derrotó 32-12 a la Conferencia Americana, equipo conformado por Deshaun Watson, Derrick Henry, Keyshawn Johnson y el rapero Snoop Dogg.

The NFC wins the #ProBowl, 32-12! 🏆#ProBowl: Madden 21 Edition presented by Verizonhttps://t.co/riFQzNd5UP