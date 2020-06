La NFL donarÃ¡ 250 mdd durante 10 aÃ±os en apoyo a la lucha contra el racismo y la injusticia social

NUEVA YORK._ La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) tiene ya la aprobación por parte de los dueños de los equipos de aportar 250 millones de dólares en los próximos 10 años que apoyen la lucha contra el racismo y la injusticia social a la que se enfrenta la comunidad afroamericana.

La nueva ayuda económica procedente del deporte profesional estadounidense, surgida tras las protestas, violencia y saqueos indiscriminados que se sucedieron tras la muerte del hombre negro George Floyd, mientras se encontraba en custodia de la policía de Minneapolis, se refiere exclusivamente a la comunidad afroamericana, sin que se haga referencia a otras minorías como la hispana.

Inmediatamente después que la NFL defendió que las vidas de los negros importan y condenó el racismo, la liga ha querido dejar plasmado su apoyo dialéctico con la nueva aportación económica.

El nuevo compromiso mejora el trato inicial que los dueños alcanzaron con la Coalición de Jugadores que probablemente habría superado los 100 millones durante su mandato.

La Coalición de jugadores es el grupo principal que negoció con los dueños en nombre de los profesionales que comenzaron a manifestarse durante el himno nacional en el 2016 para luchar contra la brutalidad policial y lo que consideran opresión a la que está sometida la comunidad afroamericana.

Los nuevos fondos aprobados por los dueños tienen el mismo fin que lo planteado con los iniciales de combatir el racismo y apoyar la batalla contra las injusticias actuales e históricas.

Además, la NFL se compromete a colaborar con los jugadores para determinar nuevos caminos en apoyo de los programas que puedan permitir la reforma de la justicia penal, la reforma policial y el avance económico y educativo de las comunidades desfavorecidas.

Con este fin, la NFL tiene la intención de aprovechar sus propiedades en los medios, incluidas NFL Films y NFL Network, para aumentar la conciencia sobre los problemas de justicia social.

