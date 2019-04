La NFL presenta su calendario 2019

La campaña la abrirán Green Bay Packers visitando a los Chicago Bears

Noroeste / Redacción

La NFL reveló en su totalidad el calendario 2019 que marcará la campaña 100 en la historia de la liga y que comenzará con el duelo en el que los Green Bay Packers visitarán a los Chicago Bears el próximo jueves 5 de septiembre y que verá la Semana 17 el 29 de diciembre.

Será la primera vez desde 2003 que el juego inaugural no presente al campeón vigente (New England Patriots), quienes abrirán hostilidades ante los Pittsburgh Steelers el domingo 8 de septiembre por la noche.

La rotación que se utiliza en el deporte de las tacleadas ofrece seis revanchas de la última postemporada, entre los que destacan los Campeonatos de Conferencia que celebraron Kansas City Chiefs ante los Patriots (Semana 14)y New Orleans Saints ante Los Angeles Rams (Semana 2).

Asimismo, 18 rivales que se han enfrentado en un Super Bowl volverán a verse las caras a lo largo del 2019, tal y como es el caso de los Patriots visitando a los Philadelphia Eagles (Semana 11), equipo al que se midieron en la edición LII y XXXIX.

A su vez, los Oakland Raiders, quienes podrían estar disputando su último año en la bahía, tienen el calendario más complicado de la NFL basándonos en el porcentaje de triunfo que tuvieron sus rivales en 2018 (.539) ya que chocarán un par de veces con equipos que estuvieron en playoffs como es el caso de los Chiefs y Los Ángeles Chargers.

México también contará con un duelo el 18 de noviembre (Semana 11) y Londres tendrá cuatro compromisos a lo largo de 2019: Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers (Semana 6), Chicago Bears vs. Oakland Raiders (Semana 5), Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams (Semana 8) y Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars (Semana 9).

El Super Bowl se llevará a cabo el domingo 2 de febrero en Miami.