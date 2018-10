La noche se hace día con la Fiesta Amigos de Mazatlán

Celebra la Camerata ocho años de fundación y se despide Raúl Rico de cultura

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Una apoteosis de música y fuegos de artificio vivieron los mazatlecos que llenaron la extensa zona de pasto del Parque Ciudades Hermanas, ubicado en el Paseo Claussen frente al Océano Pacífico y los que llegaron al puerto para participar en el evento de promotores turísticos en el extranjero Fiesta amigos de Mazatlán.

La Camerata Mazatlán, la agrupación musical más importante del puerto, cumplió ocho años de haberse fundado, la celebración sirvió para que Raúl Rico se despidiera del público que disfrutó de las programaciones de primer mundo que organizo en su gestión al frente del Instituto de Cultura (2011-2018), que se convirtió en un ejemplo para todos los municipios de México por la excelencia de los grupos artísticos que se forman en su escuela y la oferta cultural que ofrece.

La Camerata Mazatlán arrancó a media velocidad, tardó un par de años en marcar su rumbo hacia la excelencia, hace dos años impactó al exigente público mazatleco, la prueba de que su búsqueda de la excelencia estaba llegando a puerto se confirmó cuando tocó La Quinta Sinfonía de Beethoven que convenció a los más escépticos, de ahí en adelante su prestigio fue en aumento.

El martes por la noche confirmó esta trayectoria de éxitos que ha venido cosechando, sumando cada día más público a los conciertos que ofrece.

Pasión por la música tuvo como recipiente un escenario espectacular, el Parque Ciudades Hermanas, que tuvo como fondo lateral el mar y la vista del Malecón de Mazatlán.

La emoción que generaron los sonidos emanados de los instrumentos de la Camerata Mazatlán dirigida por Percival Álvarez y las voces del Coro Ángela Peralta se potencializó con las luces que explotaron en la bóveda celeste al ritmo de la obra de Handel, Reales fuegos de artificio, creada hace casi 300 años para que el Rey Jorge II de Inglaterra sintiera lo mismo que sintieron los mazatlecos al escuchar la obra y ver el cielo iluminado por cientos de efímeras luces que se dispersaron después de una emocionante explosión.

El espectáculo de fuegos de artificios sincronizado con la música inició con la pieza de Handel a la que siguió Música acuática del mismo autor.

No podía faltar la Quinta sinfonía de Beethoven que tanta satisfacción le dio a la Camerata consolidando su prestigio entre el público porteño, los alrededor de mil personas que se reunieron en el parque escucharon un fragmento de la suite Piratas del Caribe, I was made for lovin you de Kiss, Start me up de los Rolling Stones, Rapsodia Bohemia de Queen, Jesucristo Superestrella que fueron acompañados con destellos esporádicos de cohetes que explotaban e iluminaban el rostro de los asistentes fugazmente.

Los ánimos empezaron a explotar con la interpretación del Carmina Burana, que tuvo al Ángela Peralta en la parte coral de la pieza, emocionante música que tiene como clímax el fragmento Oh fortuna, ahí fue donde el público se quedó sin habla, un arco que lanzó llamaradas se unió a la detonación de cohetes que se sincronizó con el dramático e intenso final de la pieza del compositor alemán Carl Orff.

La Obertura 1812 de Tchaikovski que es una representación sonora del triunfo de los rusos sobre los ejércitos de Napoleón Bonaparte tuvo en la parte de los cañonazos un discreto despliegue de luces provocadas por la explosión de pólvora.

El climax del espectáculo estuvo enmarcado por la interpretación por parte de la Camerata del Huapango de Moncayo, en ese momento la noche se hizo día, el verde del pasto brilló, los rostros se iluminaron revelando el asombro que la apoteosis de luces y de sonidos provocaron en los asistentes que al finalizar explotaron en un aplauso y un grito de asombro.

La interpretación de El corrido de Mazatlán de José Alfredo Jiménez fue coreada por todo el público mientras en la pantalla se veían los eventos más sobresalientes que bajo la administración de Raúl Rico se realizaron, un impresionante catálogo de eventos de prestigio y calidad desfilaron fugaces para terminar en una frase Somos Cultura, la cara con la que los turistas se encuentran cuando llegan a Mazatlán.

"Gracias Mazatlán", se escucho en las bocinas, fue la voz de Raúl Rico y un explosivo aplauso se dejó sentir entre los asistentes.