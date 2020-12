La Nota Roja, el podcast que narra 27 años de feminicidios e impunidad en Ciudad Juárez

Esmeralda, Silvia, Elizabeth, Olga Alicia, Andrea y Dana, son algunos de los nombres, historias, vidas y muertes narradas durante el podcast, en donde las voces de sus seres queridos fueron las que hablaron por ellas

“A Ale la encontramos el 21 de febrero, a menos de 24 horas de haber sido asesinada, la tuvieron en cautiverio seis días, pero qué fue lo que pasó realmente, no lo sabemos”, se escucha decir a Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada hace casi 20 años.

Su nombre no es el único en el listado de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y su historia es parte de La Nota Roja, un podcast sobre los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza y que señala el silencio de las autoridades.

A lo largo de diez capítulos se narra la historia de los feminicidios en la ciudad, desde el descubrimiento del cuerpo de Alma Chavira Farael, considerada como la primera víctima de asesinatos contra mujeres, en 1993, hasta la actualidad, donde se sigue sin conocer el rostro de la mayoría de los culpables.

En el proyecto participan investigadoras, periodistas, familiares de las víctimas.

La crisis de feminicidios que ha asolado a México comenzó hace 25 años en los desiertos fronterizos de Ciudad Juaréz. Escucha la historia: https://t.co/RyCD9oZ8Vo#cancunfeminicida #JusticiaParaAlexis #Alexis #Cancun #CancunNoEsUnParaiso pic.twitter.com/LiF5maXtO2 — The Red Note / La Nota Roja (@therednotepod) November 11, 2020

El proyecto fue construido por el director estadounidense Craig Whitney, la productora Estefanía Bonilla y la periodista juarense Alicia Fernández, con la asesoría de Lydia Cacho (quien también hace la narración), la participación de la directora de doblaje Rebeca Gómez y la edición sonora de Javier Gutiérrez.

“Cuando empezamos a hablar sobre la historia de 1993 y los inicios de todo este fenómeno, como que la gente empieza a desconectarse un poco”, comenta Estefanía Bonilla en entrevista con Animal Político, refiriéndose a la poca atención que se le pone a temas con tanta historia como la de los feminicidios en Ciudad Juárez.

La dinámica del podcast, afirma, fue para “tratar de poner la relevancia de que esto sigue siendo un tema de actualidad, sigue siendo algo que sigue ocurriendo el día de hoy”.

La ciudad que mata mujeres

“El coraje que tiene uno, la impotencia ante la falta de respuesta de las autoridades, es de donde sale la fuerza para salir adelante”, confiesa Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, joven de 17 años secuestrada y asesinada en 2001. Pese al tiempo, el caso de Alejandra no ha sido esclarecido, “y en febrero van a ser 20 años ya… 20 años en febrero”, reflexiona su madre.

La ciudad que popularizó a talentos como “El divo de Juárez”, se ha popularizado a sí misma como una de las ciudades donde más asesinan mujeres. Tan solo durante este año se han registrado 175 casos de feminicidios, lo cual significó un incremento de más del 30% a comparación del año pasado.

Sin embargo, el número de carpetas de investigación no se acercan a las cifras de víctimas. Para Norma Andrade, quien ha exigido durante cuatro mandatos presidenciales justicia para su hija, la indiferencia de las autoridades nace de la falta de voluntad política. “Pero si no hay voluntad política y no reconocen que hay un problema, pues no le van a poner solución”, afirma.

El testimonio de Norma es uno de los que se incluyeron en La Nota Roja. Madres, padres y amigas de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez componen las voces de las historias exploradas durante los episodios de 40 minutos.

Esmeralda, Silvia, Elizabeth, Olga Alicia, Andrea y Dana, son algunos de los nombres, historias, vidas y muertes narradas en el podcast, en donde las voces de sus seres queridos fueron las que hablaron por ellas.

“Pareciera que el gobierno olvida que tiene deudas pendientes con las familias, para con los hijos, para con las madres, las hermanas. Que nuestras hijas pasan a ser unas cifras y a ellos ya no les importa”, comenta Norma Andrade.

Para Norma, participar en espacios en donde puedan platicar sobre sus hijas es la única forma de regresarles la voz: “Decirles aquí estoy, no has encontrado a mis asesinos, mi familia me sigue llorando, ¿cuándo vas a hacer algo para que realmente se resuelva esta situación?”

Al hablar de Alejandra, le llega a la mente el recuerdo de cuando le asignaron ser comandanta en la escolta de su escuela secundaria. Su madre ríe ante la reminiscencia de la duda que tanto ella como su otra hija guardaban sobre cómo se oirían las órdenes de la joven, ya que poseía una voz delgada.

“Cuando la empezamos a oír dar las órdenes dijimos: Ah, caray, ¿de dónde salió lo grave a esta voz?”, ríe la señora Norma. Cuenta que Alejandra era una defensora de sus derechos y además era participante activa de muchos talleres extracurriculares, desde baloncesto, ajedrez, porras y danza, hasta periodismo. Alejandra planeaba ser periodista.

“Son vidas, son vidas que tenían sueños, que tenían ilusiones, muchas de ellas estudiantes, entonces es algo que la autoridad pierde de vista”, narra para Animal Político, la mujer cuya lucha ha inspirado a cientos de madres más. “Y si nos pusiéramos todas las mamás a contarlas, yo creo que saldrían tomos y tomos y tomos de libros y no terminaríamos”.

Vivencias durante el proceso

A dos días de comenzar con la grabación, haciendo entrevistas en el Instituto Municipal de las Mujeres, en el centro de Ciudad Juárez, el equipo de producción experimentó un ataque con armas de fuego, a plena luz del día.

Gracias a @SubrayadoM por esta entrevista en video con el director del podcast de La Nota Roja, @craigswhitney, sobre sus experiencias grabando el podcast y escuchando las historias de las familias de las víctimas de feminicidio en Juárez. https://t.co/Bg7na8F2qt — The Red Note / La Nota Roja (@therednotepod) December 4, 2020

“Lo único que podría decir de esas situaciones es que estuvimos en el lugar equivocado en el momento equivocado”, afirma Estefanía. En el primer episodio del podcast se puede escuchar el momento en el que se abrió fuego contra el edificio gubernamental. El equipo no sabe con certeza a qué se debió el ataque, las opciones: saldar cuentas con agentes del instituto, asustar al grupo de periodistas, o buscar a una chica presente, quien tenía a un ex novio que era parte de un grupo criminal.

“Vivimos en un país donde las agresiones a periodistas son una realidad, las agresiones tanto físicas, lamentablemente la pérdida de algunos compañeros también ha sido un factor terrible, una situación terrible”, acepta Alicia Fernández. Al día siguiente del atentado, se capturó a los culpables: tres adolescentes de entre 17 a 16 años.

Sin embargo, son otros recuerdos que el equipo guarda sobre la creación del podcast. En el caso de Craig Whitney, la redacción de los guiones fue de lo más destacable, así como la grabación de la voz de Lydia Cacho, la cual tuvo que ser de manera remota y requería jornadas de 10 horas por día.

Para Estefanía Bonilla, la resiliencia de los familiares de las víctimas son las que le muestran que, encarando situaciones como las de Ciudad Juárez, se tiene que continuar luchando y avanzando para lograr crear soluciones, como las fiscalías especiales, la Ley Olimpia o la Ley Ingrid.

“Si no es por la gran lucha que han llevado las madres y los padres y las familias en general en busca de sus hijas es imposible que nosotros tengamos conquistas para las mujeres”, afirma.

Sobre una memoria histórica

Para la realización del podcast fueron necesarias alrededor de dos semanas de reporteo y meses de post producción, La Nota Roja. Para sus creadores principales, Craig, Estefanía y Alicia, el podcast es un punto de partida para evidenciar y aprender de los errores.

“Las historias son muy similares, las investigaciones que hacen los miembros del gobierno, es la misma historia de nuevo y de nuevo, los personajes son diferentes pero los eventos son similares”, observa el director, quien fue el encargado no solo de la redacción del guion en español, sino también de la redacción en su versión en inglés.

Para Estefanía, la creación de estos contenidos son esenciales, ya que con ellos se crea una memoria histórica que se encarga de mostrar el trayecto que ha tenido la sociedad a lo largo de la historia.

“Es necesario que sigamos manteniendo todo este tipo de memoria para entender cómo es que estamos avanzando como país y si no estamos avanzando tratar de encontrar entonces en dónde es que no estamos avanzando”, afirma la productora.

El podcast se estrenó el 22 de septiembre pasado y emitió su décimo, y último, episodio el 17 de noviembre. Está disponible tanto en español como en inglés, en plataformas de streaming como Apple Podcast, Spotify y otras.